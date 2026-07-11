Biólogos homenageiam Vozinha e batizam nova espécie de molusco com seu nome

O goleiro da seleção de Cabo Verde, Vozinha, foi homenageado por pesquisadores que batizaram uma nova espécie de molusco da família da lesma-do-mar com seu nome. A espécie, do gênero Aldisa, foi descrita em um artigo científico publicado em junho pelos biólogos Jesús Ángel Ortea Rato, da Universidade de Oviedo, e Rui Freitas, da Universidade Técnica do Atlântico. Assim, a nova espécie ganhou o nome científico de Aldisa vozinha.

Segundo o estudo, a nova espécie foi identificada a partir de exemplares da coleção de pesquisa do primeiro autor, originários do Caribe. Os pesquisadores destacam que o molusco se caracteriza pela coloração vermelho-vivo, além de características específicas dos tubérculos do manto, das mandíbulas e da rádula.

No artigo, os autores afirmam que a espécie foi dedicada a Vozinha em homenagem ao goleiro da seleção cabo-verdiana, primeiro adversário da Espanha na Copa do Mundo de 2026.

A homenagem faz referência à atuação do arqueiro na estreia de Cabo Verde no Mundial. Aos 40 anos, Vozinha foi um dos destaques do empate sem gols com a Espanha, defendendo todas as sete finalizações em direção ao gol, apesar do amplo domínio espanhol na posse de bola.

O goleiro, cujo nome de batismo é Josimar José Évora Dias, recebeu esse nome em homenagem ao ex-lateral da seleção brasileira Josimar, ídolo de seu pai. Já o apelido "Vozinha" surgiu na infância, quando os amigos diziam que ele reclamava aos avós, responsáveis por sua criação, sempre que era alvo de brincadeiras durante as partidas de futebol.

Além da homenagem ao jogador de Cabo Verde, o estudo cita outras espécies do mesmo gênero dedicadas a dois outros goleiros: o costa-riquenho Keylor Navas e o espanhol Enrique Castro Quini.