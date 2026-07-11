PM é baleado durante confronto com criminosos em comunidade

Rio - Um policial militar foi baleado durante um confronto com criminosos na comunidade do Pombo Sem Asa, em Vargem Grande, na Zona Sudoeste, na madrugada deste sábado (11). Na ação, três homens acabaram presos.

Segundo a corporação, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) apreenderam um fuzil, uma pistola, cinco granadas e dispositivos para adaptação de drones ao lançamento de explosivos, além de carregadores, baterias de drones e outros materiais. Além disso, um automóvel Fiat Pulse e uma motocicleta Honda CG Titan, usados pelos criminosos, ficaram retidos.

O agente ferido foi socorrido ao hospital, recebeu atendimento médico e já teve alta. A ocorrência está a cargo da 42ª DP (Recreio).