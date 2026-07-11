Mudança no tempo derruba as temperaturas no Sudeste e Sul

Uma massa de ar frio deve avançar pelo Sul do Brasil a partir deste fim de semana e provocar queda das temperaturas também em parte do Sudeste no início da próxima semana. O frio será sentido primeiro no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, onde pode haver chuva e temporais, depois, alcançará o sul e o leste de São Paulo, incluindo a capital paulista.

Neste sábado, 11, a região metropolitana de Porto Alegre foi atingida por uma tempestade com granizo. Em Eldorado do Sul, uma centena de casas teve os telhados destruídos e cerca de 400 pessoas ficaram desalojadas.

As instabilidades ganham força por causa da passagem de uma frente fria e da formação de uma área de baixa pressão próxima à costa no sul do País.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê mínimas próximas de 4 graus em grande parte da Região Sul na segunda-feira. Há também possibilidade de geada em áreas dos três Estados, principalmente nas regiões serranas e nos pontos de maior altitude.

Neste domingo, 11, a chuva avança pelo sul do Estado de São Paulo, litoral, capital, Vale do Paraíba, leste, oeste e norte do Estado.

Há possibilidade de pancadas moderadas a fortes, trovoadas e temporais isolados, especialmente na Baixada Santista.

Entre a tarde e a noite, as instabilidades também podem alcançar o extremo sul de Minas Gerais, o sul do Rio de Janeiro, incluindo Paraty, e a região metropolitana do Rio de Janeiro. Nas demais áreas do Sudeste, o tempo permanece firme e quente durante boa parte do fim de semana.

Chuva e vento na capital paulista

Na capital paulista, neste domingo, há previsão de chuva desde a madrugada e ao longo do dia, além de rajadas que podem variar entre 50 km/h e 70 km/h. A máxima deve cair para perto de 21 graus.

O ar frio chega com mais força na segunda-feira, 13, e deve manter as máximas abaixo de 20 graus na capital paulista também na terça-feira, 14.

A madrugada mais fria pode ocorrer na quarta-feira, 15, quando os termômetros têm possibilidade de marcar menos de 10°C.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo também emitiu alerta para queda de temperatura a partir do fim de semana, já que a aproximação e o avanço gradual da frente fria começam a alterar as condições do tempo no Estado.

O aumento da nebulosidade favorece pancadas isoladas de chuva, principalmente na metade sul e na faixa leste paulista, mas os modelos meteorológicos não indicam acumulados significativos.

Nos dias seguintes, a frente fria mantém o cenário de maior nebulosidade e instabilidade, com previsão de precipitações de baixa intensidade.

Durante as madrugadas e as primeiras horas da manhã, permanecem favoráveis as condições para formação de nevoeiros e neblinas, especialmente em áreas litorâneas, serranas e na faixa leste paulista.

Com a atuação de uma massa de ar fria, as temperaturas não devem subir tanto e a sensação de frio será mais intensa em todo o Estado.

A duração da onda de frio deve ser curta: a previsão é que o calor retorne a partir da metade da semana.