Jornalista da Globo se emociona e pede abraço a Regina Casé durante entrevista ao vivo

Regina Casé e Mariana Aldano, apresentadora do telejornal SP1, viveram um momento de emoção durante uma entrevista ao vivo neste sábado, 11, na TV Globo.

A situação teve início durante a entrevista, quando Aldano questionou: "Como é que chega a Regina Casé apresentadora, que coloca a periferia no protagonismo?". A atriz, então destacou que foi sua própria vivência e a falta de encontrar representatividade nos meios artísticos midiáticos que lhe fez investir na carreira de apresentadora.

"Percebi no teatro: 'Quero falar com todo mundo, então vou para a televisão'. Percebi que quando eu assistia a televisão, tinha a sensação que eu também tinha nos teatros... Eu ando na rua, sempre gostei de ir pra baile, pro samba... E eu ligava a televisão e não via nada daquilo."

"Acho que o Esquenta e todos os programas que a gente fez, Central da Periferia, Brasil Legal, eu falava: isso tudo tem que estar dentro da televisão. Foram anos só trazendo tudo que eu via do lado de fora para dentro da telinha", prosseguiu Regina Casé.

Mariana Aldano, então, comentou: "Te agradeço por esse olhar que você teve lá atrás, quando muita gente não enxergava isso." Regina emendou: "E eu fico muito feliz de ver você aqui. Se eu tiver alguma parcela de responsabilidade nisso".

A jornalista continuou: "Muito obrigada! Meu coração se alegra por isso. Ai, vou ficar emocionada! Que coisa mais linda, obrigada, viu?". Regina Casé chegou a comentar que estava quase chorando e limpou uma lágrima em seu olho.

Algum tempo depois, após o fim da entrevista, Aldano olhou para a convidada e disse: "Posso pedir um abraço?" "Pode, e eu quero dar, mesmo!", respondeu Regina.

"Obrigada, viu? Muito especial ter você por aqui!", prosseguiu a jornalista, ao que a atriz concluiu: "Fiquei emocionada mesmo." "Eu também! Seja bem-vinda sempre", encerrou Mariana, antes de prosseguir com o andamento do telejornal.