Avião da Azul com destino a Manaus retorna a Viracopos após tripulação declarar falha

Um avião da Azul que fazia o voo de Viracopos, em Campinas (SP), para Manaus (AM), retornou ao aeroporto de origem na manhã deste sábado, 11, após a tripulação declarar emergência durante o voo.

Em nota, a companhia informou que a aeronave que fazia o voo AD2943 precisou voltar a Viracopos "por motivos técnicos" e que houve uma solicitação preventiva de prioridade para pouso. A Azul ressaltou que "não houve pouso de emergência" e que a aterrissagem ocorreu normalmente e com segurança.

Segundo a empresa, após o pouso, a aeronave permaneceu na pista até receber autorização para seguir até a posição de parada.

Os passageiros foram reacomodados em outra aeronave, que, de acordo com a companhia, já pousou em Manaus. A Azul informou ainda que prestou a assistência prevista na Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e afirmou que procedimentos desse tipo são adotados para garantir a segurança das operações.

Áudios obtidos pela EPTV registram o momento em que o piloto comunica à torre de controle uma falha no sistema hidráulico da aeronave e solicita a execução de um checklist do equipamento.

"Pan-Pan, estamos com falha do sistema hidráulico amarelo da aeronave, a gente vai manter essa posição, ainda não sei quantas esperas ainda vamos fazer na presente posição", afirmou o piloto na comunicação.