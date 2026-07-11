Corpo de estudante é encontrado em Miguel Pereira

Rio - A estudante Bianca da Silva Ribeiro, de 26 anos, foi encontrada morta no bairro Ramada, em Miguel Pereira, no Centro-Sul Fluminense, na noite desta sexta-feira (10). Ela estava desaparecida há uma semana, quando foi vista pela última vez em Todos os Santos, na Zona Norte do Rio, região onde morava.

Uma testemunha relatou que viu parte do pé da vítima em um monte formado por galhos, troncos, folhas e terra. Policiais militares foram acionados e isolaram a área para a perícia da 96ª DP (Miguel Pereira).

Em nota, a Polícia Civil informou que agentes encaminharam o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, onde identificaram a vítima. A investigação está em andamento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) e os policiais atuam para esclarecer as motivações e a autoria do crime.

Bianca era moradora do Méier e desapareceu no dia 4. Nas redes sociais, familiares e amigos realizaram uma campanha de buscas pela estudante de História, pedindo informações sobre o paradeiro da jovem e detalhando a descrição física.