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Número de mortos em terremotos na Venezuela passa de 4.300

Estimativa da ONU indica que 50 mil pessoas podem estar desaparecidas

Terremotos na Venezuela deixaram 19 mil pessoas desabrigadas
Terremotos na Venezuela deixaram 19 mil pessoas desabrigadas -
Caracas - O número de mortos nos terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho subiu para mais de 4.300, informou neste sábado, 11, o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez. Os tremores afetaram Caracas e, principalmente, o estado vizinho de La Guaira, onde acampamentos de famílias desabrigadas se espalhavam por estádios, praças e calçadas.
"O número de venezuelanos e venezuelanas que morreram por ação direta dos terremotos terríveis é de 4.333", disse Rodríguez. O balanço anterior era de 4.118 mortos e 16.740 feridos, sendo que não houve alteração neste último número.

Segundo Rodríguez, mais de 19 mil desabrigados estão em acampamentos improvisados. Voluntários venezuelanos e estrangeiros prestam atendimento médico em unidades instaladas em áreas abertas e distribuem alimentos.

Rodríguez não mencionou o número de desaparecidos, uma cifra que pode chegar a 50 mil, segundo a ONU. Ele disse apenas que 315 pessoas ainda não haviam sido identificadas até ontem, o que representa "7% do total de mortos".

O presidente da Assembleia negou que o governo vá suspender as buscas por corpos, em meio ao temor das famílias de que os escombros comecem a ser removidos de forma indiscriminada.

Cálculos iniciais do governo indicam que serão necessárias aproximadamente 25 mil moradias. Segundo Rodríguez, o governo começará a entregar nos próximos dias algumas casas do programa social Misión Vivienda, mas ele adiantou que serão necessários recursos significativos para construir mais ou ajudar a alugar, bem como para conceder créditos para a compra de imóveis.
O governo destinou mais de 40 terrenos em La Guaira, ou 584 mil m², para a construção de novas moradias, informou o presidente da Assembleia.
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