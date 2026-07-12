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Ventos fortes provocam quedas de árvores em diversas regiões

De acordo com o Centro de Operações, o rápido deslocamento de uma frente fria influencia o tempo na capital fluminense

Quedas de uma árvore e um poste na Rua Andrade Neves, na Tijuca
Quedas de uma árvore e um poste na Rua Andrade Neves, na Tijuca -
Rio - Os fortes ventos que atingiram a cidade na madrugada deste domingo (12) provocaram quedas de árvores em diferentes regiões do Rio. De acordo com o Centro de Operações, o rápido deslocamento de uma frente fria influencia o tempo na capital fluminense, que tem previsão de chuva fraca a moderada a partir da tarde, com temperatura máxima de 30°C e mínima de 15°C.
Na Estrada da Canoa, em São Conrado, na Zona Sul, uma árvore caiu sobre a fiação, interditando um trecho da Rua Coronel Ribeiro Gomes. Os Bombeiros, a CET-Rio e a Light foram acionados. A via só foi liberada por volta das 7h. O trânsito não apresenta retenções.

Na Tijuca, na Zona Norte, houve outro incidente na Rua Carvalho Alvim. Por conta disso, a Rua Uruguai precisou ser interditada. Equipes da Prefeitura atuam no local.

No mesmo bairro, outra árvore e um poste caíram na Rua Andrade Neves. O trecho, na altura da Praça Corumbá, foi interditado.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, entre 0h e 1h, houve registro de vento forte no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, com rajadas de 59,3 km/h.

No mesmo período, a estação de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste, registrou ventos de 53,6 km/h. Já entre 1h e 2h, foi registrado vento moderado de 51,1 km/h na mesma região. Às 1h30, os medidores do Vidigal, na Zona Sul, marcaram 46 km/h.
Recomendações em caso de vento forte:

Em casa:

- Feche portas e janelas
- Feche também persianas e cortinas para evitar que estilhaços se espalhem caso alguma janela quebre
- Feche o registro de gás
- Evite deixar objetos em locais altos, pois podem cair
- Se faltar luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.
Na rua:

- Não se abrigue debaixo de árvores ou coberturas metálicas
- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente no mar
- Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
- Cuidado! Caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida.
Previsão do tempo para os próximos dias
Na segunda-feira (13), o tempo se manterá instável, com previsão de céu parcialmente nublado a nublado e chuva fraca ao longo do dia. Os ventos estarão moderados e as temperaturas em declínio. 

Na terça-feira (14), ventos úmidos do oceano seguirão influenciando o tempo, com previsão de nebulosidade variada e chuva fraca isolada até o período da tarde. Os ventos estarão fracos a moderados.

Na quarta (15) e na quinta-feira (16), o tempo no Rio voltará a ser influenciado por um sistema de alta pressão. O céu estará com poucas nuvens e não há previsão de chuva. Os ventos estarão moderados.
 
Fotogaleria
Na Tijuca, na Zona Norte, houve um outro incidente na Rua Carvalho Alvim
Na Tijuca, na Zona Norte, houve um outro incidente na Rua Carvalho Alvim Divulgação/COR
Queda de árvore na Estrada da Canoa, em São Conrado
Queda de árvore na Estrada da Canoa, em São Conrado Divulgação/COR
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