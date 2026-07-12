Depois de confronto com mortos, policiamento é reforçado em Cordovil



Rio - A Polícia Militar segue com o policiamento reforçado em Cordovil, na Zona Norte, na manhã deste domingo (12) após confronto terminar com cinco mortos na madrugada de sábado (11). O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Segundo testemunhas, traficantes do Comando Vermelho (CV) tentaram invadir a área, dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP) e chefiada por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, o que gerou uma intensa troca de tiros. Moradores alegam que entre as vítimas está uma mulher autista, que teve o corpo jogado em um valão.



Ainda na manhã de sábado, ônibus chegaram a ser usados como barricadas na Rua Cordovil e objetos foram incendiados na pista.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas ainda não foram identificadas. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.