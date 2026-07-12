Temperatura despenca em SP e semana terá mínima de 9º; Defesa Civil decreta estado de alerta

A Defesa Civil da Cidade de São Paulo decretou estado de alerta para baixas temperaturas às 09h40 deste domingo, 12. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, as próximas horas seguem com sol entre nuvens e as temperaturas máximas podem chegar aos 23°C com índices de umidade em torno dos 60%.

Ainda há condições para chuvas isoladas e chuviscos, principalmente entre o final da tarde e a noite. No final do dia, entretanto, as temperaturas entram em declínio, com previsão de mínimas em torno dos 13°C.

De acordo com a Climatempo, em alguns pontos, a chuva pode ocorrer a qualquer hora do dia e apresentar intensidade moderada. Apesar disso, não há indicação de acumulados extremos, e o risco de granizo diminuiu nas atualizações mais recentes da previsão. A entrada de ventos úmidos do mar também ajuda a manter maior cobertura de nuvens no leste paulista.

A chegada de uma massa de ar frio causa acentuado declínio nas temperaturas. Na segunda, 13, as máximas não devem superar os 16°C e mínimas atingindo os 10°C no período da noite.

Na terça-feira, 14, o sol aparece entre nuvens no decorrer do dia, mas a sensação geral deve ser de frio. Os termômetros devem variar entre mínimas de 9°C e máximas que não devem superar os 18°C.

Na quarta, 15, a temperatura começa a subir. A partir de quinta, o sol predomina e as máximas passam a ser superior a 25ºC.