Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski são vice-campeãs em Wimbledon

A brasileira Luisa Stefani, sétima melhor do mundo, e a parceira canadense Gabriela Dabrowski, terceira colocada, foram vice-campeãs neste domingo (12), no torneio de Wimbledon, evento de tênis mais tradicional do mundo.

Elas perderam na final para a francesa Kristina Mladenovic e a chinesa Hanyu Guo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.

Essa foi sua primeira final de dupla feminina em um Grand Slam e ela se tornou a primeira brasileira na Era Aberta (pós 1968) a fazer uma final da modalidade no torneio mais tradicional do tênis. Além disso, ela é a primeira a chegar na final desde Maria Esther Bueno, em 1967.

Na próxima atualização do ranking, nesta segunda-feira, Stefani será a quarta melhor do mundo. Entre as duplas, Luisa e Dabrowski serão a segunda melhor da temporada, atrás apenas da norte-americana Taylor Townsend e da tcheca Katerina Siniakova.

Em 2025, elas somam três títulos, com os canecos do WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes, do WTA 500 de Estrasburgo, na França, e do WTA 250 de Eastbourne, na Inglaterra. Ainda somam semifinais do Australian Open e Roland Garros, além de semis no Miami Open e em Doha.

"Foi uma temporada de grama incrível para nós, nossa primeira temporada de grama. Foi muito divertido jogar com a Gaby na grama. Temos um estilo bem divertido para jogar nesse piso. Hoje não fomos boas o bastante, não estávamos afiadas o suficiente, não conseguimos pegar as oportunidades e crédito para nossas adversárias que jogaram uma grande partida. Parabéns para elas", disse Luisa.