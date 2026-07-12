Luciana Gimenez reage com palavrões a comentários nas redes sobre 'pé-frio' de Jagger na Copa

Luciana Gimenez criticou as piadas sobre a fama de Mick Jagger ser "pé-frio" após o cantor marcar presença na partida entre Inglaterra e Noruega pelas quartas de final da Copa do Mundo 2026, nos Estados Unidos, neste sábado, 11.

O astro inglês, de 82 anos, compareceu ao jogo em Miami, na Flórida, acompanhado de Lucas Jagger, seu filho com a apresentadora brasileira, de 56. Internautas logo brincaram que a presença do músico levaria azar para a seleção inglesa.

A Inglaterra acabou vencendo o jogo por 2x1, avançando à semifinal. Luciana então respondeu a uma das publicações com a brincadeira: "Acabou a piada agora?". Respondendo outro internauta, ela ainda disse que "já deu essa piada de m***".

Em outro post, a apresentadora escreveu: "Nossa, eu realmente acho de um p*** mal gosto [sic] essas brincadeiras de bullying, acho as pessoas extremamente limitadas e sem repertório."

"Se apontamos alguém que está nas oitavas, e nós não estamos; quem é azarado? Ah, por favor", completou ela, em referência à eliminação da seleção brasileira para a Noruega no domingo, 5 de julho.

Luciana e Jagger mantém uma relação próximo em virtude do filho, fruto de um breve affair no final nos anos 1990. Nascido em 1999 em Nova York, Lucas passou a infância no Brasil morando com a mãe, mas sempre manteve contato e convivência com o pai britânico.