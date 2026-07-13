Venda de cigarros, religião e polêmicas familiares

Natural de Duque de Caxias, na Baixada, Márcio Poncio construiu um império empresarial no setor de cigarros, atividade que lhe rendeu o apelido de 'pastor do cigarro'. Com o patrimônio acumulado, passou a ostentar uma vida de luxo, com mansões e imóveis de alto padrão no Rio de Janeiro, além de uma casa em Angra dos Reis, na Costa Verde. Paralelamente, atua como líder religioso da Igreja da Nuvem.

Nos últimos anos, porém, a atuação dele fora do ambiente religioso passou a chamar atenção, enquanto a família ganhou notoriedade nas redes sociais, com episódios envolvendo supostas traições, conflitos familiares e investigações policiais.

Márcio é pai da deputada estadual Sarah Poncio (Solidariedade-RJ) e do cantor Saulo Poncio. Ele é casado com Simone Poncio, que, aos 50 anos, está grávida do terceiro filho do casal.

Márcio Poncio disputou uma vaga de deputado federal nas eleições de 2022, mas terminou como segundo suplente. Em 2025, anunciou candidatura à Prefeitura de Três Rios e foi derrotado por Jonas Dico (Podemos).