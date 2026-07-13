Xandão deixa Márcio Poncio voltar pra casa

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), converteu a prisão preventiva do pastor Márcio Poncio em regime domiciliar, mediante o cumprimento de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Ele foi preso no último dia 2 pela Polícia Federal, durante a 5ª fase da Operação Unha e Carne.

Na ocasião da prisão, agentes da PF o localizaram em um flat na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. Poncio é investigado por lavagem de dinheiro supostamente praticada pela nova cúpula do jogo do bicho e por um possível esquema envolvendo integrantes dos poderes Executivo e Legislativo do Estado do Rio de Janeiro.

Moraes justificou a decisão com base no estado de saúde de Márcio, que sofre de retocolite ulcerativa grave, passou por cirurgia para retirada do intestino grosso e do reto e precisa de tratamento contínuo. O ministro também considerou a gravidez de alto risco da esposa do investigado.

Além do monitoramento eletrônico, o pastor também está proibido de manter contato, por qualquer meio, com os demais investigados e de utilizar redes sociais. A medida determina ainda a suspensão imediata de eventuais documentos de porte de arma de fogo em seu nome e a entrega dos passaportes.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) informou que foi notificada oficialmente da decisão judicial.