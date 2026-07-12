Morre Rui Rezende, o Lobisomem de 'Roque Santeiro', aos 88 anos

O ator Rui Rezende, conhecido por seu papel como o Lobisomem de Roque Santeiro, morreu aos 88 anos de idade neste domingo, 12.

A informação foi confirmada pelo Retiro dos Artistas, onde viveu em seus últimos anos. A causa da morte não foi divulgada, mas ele estava internado em um hospital no Rio de Janeiro há cerca de dez dias, desde o dia 2 de julho.

"Desde 2019 fazia parte da família do Retiro dos Artistas, onde encontrou um lar cercado de carinho, respeito e cuidado. Sua história seguirá viva em sua obra, em seu legado e no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo dentro e fora dos palcos", continua o comunicado.

Nas redes sociais, a morte de Rui Rezende foi lamentada por diversos colegas. "Muito obrigado por tudo, Rui", escreveu Ary Fontoura. Marcos Palmeira comentou: "Que tristeza! Rui era incrível e muito querido!". Miguel Falabella, José de Abreu, Drica Moraes, Paulo Betti e Beth Goulart, entre outros, também prestaram suas condolências.

Quem foi Rui Rezende

O ator ficou marcado principalmente por seu papel como professor Astromar Junqueira, na novela Roque Santeiro (1985), exibida pela TV Globo. Na trama, era presidente do Centro Cívico de Asa Branca e orador de cerimônias da região. Na trama, era apaixonado pela Mocinha, personagem de Lucinha Lins e, principalmente, alvo de boatos da cidade de que era um lobisomem - o que se confirmava.

Em entrevista publicada pelo jornal Extra no último mês de maio, Rui Rezende comentou sobre o trabalho. "Fico surpreso. Outro dia um jovem pegou na minha mão emocionado. As pessoas lembram muito. Eu gostei demais daquilo que fiz."

"E foi um momento bom porque eu era aquilo. Eu era o lobisomem. Eu sou da roça, nasci no campo. Tenho esse lado de 'bicho do mato'. Nunca fui de turma. E aquele personagem era sujeito recuado da existência humana. Aquilo dava o tom do personagem."

Na mesma entrevista, refletiu sobre sua carreira: "Não fiz amigos, fiz colegas. Deixei de participar de muita coisa, de conquistar muita gente. Não é arrependimento, é constatação. Era minha natureza. Hoje eu teria rompido essa barreira. Se desse para pegar o Rui de hoje e colocar lá atrás, eu cometeria muito menos erros."

Outros papéis de Rui Rezende

Rui Rezende teve diversos outros trabalhos na TV e no cinema entre as décadas de 1960 e 2020. Entre papéis maiores ou menores, esteve no elenco de O Espigão (1974), O Casarão (1976), O Bem-Amado (1981), A História de Ana Raio e Zé Trovão (1990), Incidente em Antares (1994), Meu Bem Querer (1998) e Bang Bang (2006).