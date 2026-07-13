Jacqueline Brazil visita o namorado Luiz Carlos Jr., narrador da Copa, nos EUA

A jornalista Jacqueline Brazil viajou aos Estados Unidos para reencontrar o namorado, o narrador Luiz Carlos Jr., que está no país cobrindo a Copa do Mundo pelo SporTV. A apresentadora da previsão do tempo da TV Globo aproveitou o feriado prolongado de 9 de julho, em São Paulo, para fazer uma visita rápida ao companheiro em Boston.

O reencontro foi compartilhado pelos dois nas redes sociais. Luiz, que tem passado por diferentes cidades norte-americanas durante a cobertura do campeonato, compartilhou que Jacqueline esteve em Boston para vê-lo.

Ela também registrou momentos da viagem e deixou uma mensagem ao narrador: "Foi rapidinho, mas foi maravilhoso! Continue brilhando muito na Copa."

No domingo, 12, Jacqueline embarcou de volta para São Paulo. Antes, ela publicou um story informando que seguia para o aeroporto, enquanto Luiz permaneceu nos Estados Unidos para continuar a cobertura da Copa. O narrador viajou para Atlanta, onde fará a transmissão da semifinal entre Inglaterra e Argentina, marcada para a próxima quarta-feira, 15.

O relacionamento entre os jornalistas começou durante a pandemia. Desde então, o casal costuma dividir com os seguidores alguns registros da rotina e de momentos vividos juntos.