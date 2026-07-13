Quem é Cartolouco, denunciado após agredir e apagar cigarro na orelha da ex-namorada

Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, se tornou réu por violência física e psicológica após a denúncia de uma ex-namorada. Jornalista e influenciador digital, ele reúne mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e ficou conhecido pela produção de conteúdo esportivo.

Aos 31 anos, Strabko iniciou a carreira no jornalismo esportivo da TV Globo, onde produzia reportagens sobre os bastidores do futebol nacional. O apelido Cartolouco surgiu em 2016, em referência ao Cartola FC, game de futebol criado pela emissora em que os usuários montam times virtuais com jogadores do campeonato brasileiro e disputam pontuações de acordo com o desempenho dos atletas em campo.

Strabko foi demitido da TV Globo em 2020 e, posteriormente, passou a se dedicar à produção de conteúdo digital, com publicações sobre esporte, entretenimento e rotina pessoal. No mesmo ano, participou da 12ª edição de A Fazenda, da Record TV. Em 2022, voltou à emissora para integrar o reality Power Couple Brasil ao lado da influenciadora Gabriela Augusto, com quem mantinha um relacionamento na época.

O influenciador voltou ao noticiário após se tornar réu por violência física e psicológica contra uma ex-namorada, que não teve o nome divulgado. O processo teve origem em uma denúncia apresentada pela mulher, que relatou episódios de agressão durante o relacionamento.

Em reportagem exibida no último domingo, 13, o Fantástico, exibiu imagens de câmeras de segurança em que Strabko encosta um cigarro aceso na orelha da ex-companheira e, em seguida, dá um tapa em seu rosto durante uma discussão em uma rua de São Paulo.

A reportagem também ouviu outras duas ex-namoradas de Strabko, entre elas Gabriela Augusto, que relataram episódios semelhantes de violência durante os respectivos relacionamentos. A defesa do influenciador nega as acusações.