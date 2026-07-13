Whindersson Nunes grava vídeo pedindo perdão à Luísa Sonza após piada

Após a repercussão de uma piada que envolvia sua ex-esposa Luísa Sonza, Whindersson Nunes publicou um vídeo em suas redes sociais e pediu desculpas à cantora. A situação se deu após a eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo, o que fez com que Luíza deixasse de seguir o youtuber.

"Estou aqui para pedir desculpa à Luísa, aos fãs dela e aos meus fãs", disse no início da postagem. "Fiz uma piada quando o Brasil foi eliminado, no Twitter, que é um lugar em que eu nem deveria ir, onde já li as piores coisas. Fiz uma piada que tomou um rumo muito errado."

O comediante diz que procurou algumas pessoas na tentativa de compreender o motivo da piada ter ganhado tamanha proporção. A postagem que gerou os atritos dizia: "Te jogaria do penhasco de novo", em referência à música Penhasco, de Sonza, lançada após o divórcio dos dois.

"Depois, tentando entender, fui perguntar às pessoas que conhecem e foram me dizer: 'Esse momento foi o pior da vida dela, um gatilho muito pesado'", disse, além de afirmar que "não tinha a intenção de trazer as piores coisas que a pessoa viveu".

O humorista, então, pediu perdão à cantora e às pessoas à sua volta. "A você, Luísa, aos seus fãs, sua família, ao seu namorado e amigos."

Nunes também afirmou não querer mais ter envolvimento com a situação: "Quero pedir a você que pare de atacar a Luísa e de me associar. Hoje eu vivo [em] paz na minha vida. Estou dando vazão aos meus sentimentos. Esses dias pensei muito, conversei com muita gente e tentei entender de todas as formas. Puts, existe o lado ruim e bom das coisas. Mas não é assim que é. Perdão mesmo."

"Tudo o que você ouvir eu falar sobre essa situação, é coisa antiga, porque viro essa página hoje da minha vida", continuou. "Fico mais tranquilo de andar com quem o fardo é mais leve e o jugo é mais suave. Tenho que trabalhar e [tenho] coisas para fazer. Se eu estivesse fazendo uma coisa melhor, não teria feito essa piada. Perdão. Estamos juntos. Segue a vida", finalizou.