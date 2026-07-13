Comediante é agredida com cadeirada durante show em SC; agressora fugiu após ataques

A comediante Fernanda Arantes foi agredida com uma cadeirada durante uma apresentação de stand up em Florianópolis, na noite de sexta-feira, 10.

Uma mulher que estava na plateia interrompeu o show, começou a xingar a comediante e, por fim, arremessou uma cadeira contra ela. O momento foi registrado em um vídeo publicado pela comediante nas redes sociais e no YouTube.

Fernanda se afasta e bloqueia a cadeira arremessada com as mãos. Após o incidente, a comediante pede que a equipe chame a polícia e depois retoma o espetáculo.

"Meu show tem entrada livre a partir dos 12 anos. Então, tinham crianças lá. Na minha frente tinha três meninas de 12 anos. Ela começou a atacar as coisas e eu comecei a ficar desesperada porque pensei que poderia machucar uma delas. Por isso que comecei a falar: chama a polícia, chama a polícia. Quando ela ouviu isso, ela fugiu", disse Fernanda em entrevista ao programa Encontro, da TV Globo.

"É importante falar que isso ocorreu no minuto 62. Ela assistiu o show praticamente todo e só depois ela fez isso. Ela sabia o que estava acontecendo, então de fato não deu para entender", completou.

Ao retornar a apresentação, a artista brinca com a situação e diz que pode ser chamada de "Fernanda Marçal", em referência ao episódio em que o apresentador José Luis Datena arremessou uma cadeira contra Pablo Marçal durante um debate na corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo, em 2024.

Fernanda conta que levou na piada, como costuma encarar os momentos difíceis, mas que ficou muito assustada e sem entender o comportamento da agressora.

"Não estou conseguindo assimilar, dizer o que eu quero judicialmente. Mas do fundo do meu coração, espero que não aconteça de novo. Você está ali, trabalhando, exercendo sua profissão e ser agredida. E principalmente vindo de uma mulher. Já é tão difícil o mundo pra gente ser mulher e ao invés de se ajudar, a gente ainda passa por isso."

Em nota, o Floripa Comedy Club repudiou o episódio de violência e relatou que prestou assistência imediata à comediante. Segundo o estabelecimento, a Polícia Militar foi acionada e a cliente retirada do local.

"Desde os primeiros segundos da ocorrência, todos os envolvidos atuaram com o único objetivo de preservar a integridade da artista, interromper a agressão e restabelecer a normalidade do ambiente", afirmou o estabelecimento.