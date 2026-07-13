Adeus a Sam Neill: 4 ótimas produções do ator para ver no streaming

Ao longo de décadas de carreira, Sam Neill conquistou seu espaço como um artista versátil, com trabalhos no cinema e na TV. Embora tenha ficado eternizado como o Alan Grant na franquia Jurassic Park, o neozelandês também trabalhou em dramas, filmes de ação e séries que evidenciam seu talento muito além dos dinossauros.

O artista morreu nesta segunda-feira, 13, aos 78 anos. Apesar de ter passado por um tratamento contra o câncer, a família do ator declarou que Neill já não sofria da doença no momento de sua morte.

Para revistar sua filmografia, conhecer novas obras e dar adeus ao ator, o Estadão separou boas produções de Neil que estão disponíveis no streaming. Confira abaixo:

Jurassic Park

Lançado em 1993, Jurassic Park acompanha um grupo de visitantes que conhece um parque habitado por dinossauros recriados por engenharia genética. Quando o sistema de segurança falha, a visita se transforma em uma corrida pela sobrevivência.

Disponível na Netflix, HBO Max e Prime Video

Peaky Blinders

Peaky Blinders acompanha a ascensão de uma das principais famílias de gangsters em Birmingham, na Inglaterra: os Shelby. Liderados por Tommy, a série é um drama histórico ambientado após a Primeira Guerra Mundial e envolve disputas por poder, conflitos familiares e violência.

Disponível na Netflix

A Incrível Aventura de Rick Baker

Ricky Baker é um adolescente rebelde que foge para a mata ao lado de seu tio Hec. Enquanto são perseguidos pelas autoridades, a dupla desenvolve sua relação.

Disponível para aluguel no Prime Video e Apple TV

A Caçada ao Outubro Vermelho

Um comandante soviético decide desertar em um submarino em A Caçada ao Outubro Vermelho, que se passa em 1984. A ação desencadeia uma corrida entre Estados Unidos e União Soviética a fim de descobrir os planos de Ramius.

Disponível para aluguel no Prime Video e Apple TV+