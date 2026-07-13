Sam Neill compartilhou reflexão sobre a morte durante tratamento de câncer; relembre

Sam Neill, ator que morreu nesta segunda-feira, 13, aos 78 anos, falou publicamente sobre a própria morte após ser diagnosticado com um câncer raro. Em 2023, ao comentar o tratamento contra um linfoma angioimunoblástico de células T em estágio 3, ele afirmou que não tinha medo do fim da vida e que preferia concentrar suas energias naquilo que ainda podia viver.

Na época, em entrevista ao programa Australian Story, o astro da franquia Jurassic Park disse que sabia do diagnóstico, mas que não via sentido em se prender ao que estava fora de seu alcance. Para o ator, preocupar-se com algo que não poderia controlar apenas consumiria tempo e energia.

Depois de receber o diagnóstico, o tratamento inicial com quimioterapia não apresentou os resultados esperados. A equipe médica, então, decidiu recorrer a um medicamento anticâncer raro. O ator revelou que estava em remissão havia cerca de um ano, embora continuasse fazendo infusões periódicas.

Segundo ele, o tratamento era o que permitia que continuasse vivo. Ainda assim, os médicos o alertaram para a possibilidade de o remédio perder a eficácia no futuro. "Estou preparado para isso", disse.

Em outra entrevista, concedida ao jornal britânico The Guardian, Sam voltou a falar sobre a morte com serenidade. "Não tenho medo de morrer, mas isso me incomodaria. Porque eu realmente gostaria de viver mais uma ou duas décadas", afirmou.

O ator, que morava em uma fazenda, disse que queria permanecer por perto para ver as árvores que plantou crescerem e acompanhar o desenvolvimento dos netos. "Tenho meus adoráveis netinhos. Quero vê-los crescer. Quanto à morte, sinceramente, não me importo", declarou.