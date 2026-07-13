Fernanda Montenegro alerta sobre golpe com uso ilegal de sua voz em anúncios de remédios

Fernanda Montenegro fez um alerta aos seus fãs por meio de uma postagem nas redes sociais. A atriz afirmou que sua voz foi usada em um anúncio de remédios sem seu consentimento.

No vídeo, publicado em seu Instagram, a artista diz: "Quero denunciar aqui o uso do meu nome, da minha pessoa, na propaganda de um remédio para idosos."

A atriz continua e afirma que tal substância teria efeitos milagrosos: "Remédio esse que cura até Alzheimer. Sou usada como locutora e usuária."

"Só vi essa invasão na minha pessoa quando usei o meu celular. O uso invasor dessa dimensão na vida de um ser humano é um crime", concluiu.

O caso traz alerta para a área de saúde, que tem sido cada vez mais impactada por vídeos que se utilizam da imagem e voz de personalidades públicas a fim de vender produtos. Uma dessas é Drauzio Varella, vítima constante de vídeos falsos que se beneficiam de sua posição para comercializar remédios, pílulas dentre outros.