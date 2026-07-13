Operação em Costa Barros, no RJ, tem ônibus feitos de barricada

A Polícia Militar, por meio do 41º BPM (Irajá), fez operação na manhã desta segunda-feira (13), no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro, para reprimir os roubos de cargas e de veículos registrados na região, além de promover a retirada de barricadas. Três ônibus foram usados como barricadas.

A Secretaria Municipal de Educação informou que, no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, 19 unidades escolares foram impactadas.

“Durante o ingresso das equipes na comunidade, criminosos utilizaram ônibus para bloquear vias de acesso e atearam fogo em objetos usados como barricadas. De imediato, equipes policiais foram deslocadas para os locais com o objetivo de desobstruir as vias e restabelecer a circulação de veículos na região”, disse a Polícia Militar.



Os policiais também atuaram na busca por veículos roubados ou clonados que possam estar sendo utilizados na prática de delitos.