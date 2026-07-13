Quem é Fernanda Arantes, comediante agredida com cadeirada durante show em Florianópolis

Agredida com uma cadeirada durante uma apresentação de stand up em Florianópolis, a comediante Fernanda Arantes é atriz, roteirista, comediante e veterinária de formação. Ela chegou a trabalhar na área antes de migrar para a carreira artística. Em março, ela também ganhou repercussão nas redes sociais após relatar ter sofrido xenofobia no aeroporto de Berlim, na Alemanha.

Fernanda atua no teatro desde os quinze anos e começou a se apresentar como comediante stand up em 2018, de acordo com as informações divulgadas em seu site oficial.

Entre os temas mais frequentes em seus shows estão questões como machismo, mudanças de carreira, vida conjugal e as transformações que surgem ao sair da casa dos pais.

A comediante mora atualmente na Alemanha. Em suas redes sociais, produz conteúdo semanal de humor sobre a vida do imigrante brasileiro e soma mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e no Tiktok.

Depois de se mudar para a Europa, Fernanda passou a incorporar essa experiência em seus textos e vídeos. Boa parte de seu conteúdo gira em torno das situações vividas por brasileiros que tentam se adaptar a um novo país.

Na sexta-feira, 10, Fernanda foi alvo de uma agressão durante um show em Florianópolis, em Santa Catarina, no palco do Floripa Comedy Club.

Uma mulher que estava na plateia interrompeu o show, começou a xingar a comediante e, por fim, arremessou uma cadeira contra ela. O momento foi registrado em um vídeo publicado pela comediante nas redes sociais e no YouTube.

Fernanda se afasta e bloqueia a cadeira arremessada com as mãos. Após o incidente, a comediante pede que a equipe chame a polícia e depois retoma o espetáculo.

'Volta para o seu lugar'

Em março, também por meio de vídeos nas redes sociais, Fernanda relatou que foi destratada por uma funcionária da companhia aérea Lufthansa enquanto tentava resolver o pagamento de uma bagagem extra antes de embarcar para o Brasil.

Na ocasião, ela disse que procurou atendimento no balcão da companhia após não conseguir concluir a compra da mala adicional pela internet. Durante a conversa, ela tentou se comunicar em alemão, mas pediu para continuar em inglês ao ter dificuldade com o idioma.

"Eu perguntei se eu podia falar em inglês e ela falou que não. Ela falou: 'Não, você está falando até agora em alemão, vai continuar falando em alemão. Ai eu falei: 'Eu não consigo'. Eu não estava conseguindo me expressar", continuou a brasileira.

Ao Estadão, ela relatou que as falas preconceituosas começaram depois que a funcionária da Lufthansa pegou o seu passaporte. Ao ver que o documento era do Brasil, a atendente teria começado a falar para Fernanda que não iria mais atendê-la e que ela deveria pegar os seus pertences e "voltar para o seu lugar".

"Ela começou a gritar: pega as suas coisas e volta para o seu lugar", disse a brasileira, chorando. "Em inglês, ficou muito claro o que ela quis dizer."

À época, a Lufthansa disse apenas que tinha entrado em contato diretamente com a artista para tratar do caso.