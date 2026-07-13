Steven Spielberg, Nicole Kidman e colegas homenageiam Sam Neill após morte aos 78 anos

A morte do ator neozelandês Sam Neill, aos 78 anos, nesta segunda-feira, 13, mobilizou homenagens de colegas que dividiram a tela e os bastidores com o artista ao longo de sua carreira. Entre eles está Steven Spielberg, diretor de Jurassic Park (1993), que relembrou a parceria construída com Neill na franquia. Colin Trevorrow, responsável pelos filmes mais recentes da saga, e Nicole Kidman também se despediram do ator.

Em declaração à Variety, Spielberg disse estar "triste" com a notícia e contou que conheceu o trabalho de Neill por meio dos filmes dirigidos por Roger Donaldson, Gillian Armstrong, Graham Baker e Phillip Noyce. As atuações do ator nessas produções despertaram seu interesse e foram determinantes para escalá-lo como o paleontólogo Alan Grant em Jurassic Park.

O cineasta destacou que o personagem se tornou um dos mais marcantes da franquia e ajudou a consolidar a projeção internacional de Neill. Spielberg também lembrou da dedicação do ator durante as gravações, afirmando que ele foi "excepcionalmente colaborativo".

Segundo o diretor, um dos maiores desafios para Neill era interpretar um homem inicialmente distante das crianças, já que isso contrastava com quem ele era fora das câmeras.

"Foi um desafio para ele interpretar um personagem que agia como se as crianças fossem bagunceiras e fedorentas, porque isso era o oposto do pai amoroso que ele era para seus filhos", afirmou.

Ao concluir a homenagem, Spielberg recordou a amizade construída entre os integrantes da franquia. "Adorei fazer todos os filmes de Jurassic com ele. Junto com Laura Dern e Jeff Goldblum, sempre teremos nossa família Jurassic, e Sam jamais será esquecido por nós ou por seus milhões de fãs ao redor do mundo", declarou.

Diretor de Jurassic World: Domínio, Colin Trevorrow também prestou tributo ao ator, com quem trabalhou durante a pandemia. Em publicação no Instagram, ele definiu Neill como um homem sensível e generoso.

"Ele foi um amigo e colaborador em um momento difícil, e sua força nos deu força a todos. Vou me lembrar dele por sua tranquilidade, seu amor pelo vinho e pela calma e segurança que trazia aos seus personagens. Não é toda vida que se tem a oportunidade de ser amigo de uma lenda", destacou.

Nicole Kidman, que atuou ao lado de Neill em Terror a Bordo (1989), ressaltou a amizade que os dois construíram desde o início da carreira da atriz. "Um dos grandes e uma alegria de se ter por perto. Nós nos conhecemos quando eu tinha 18 anos, e ele me acolheu e viramos amigos para toda a vida. Ele era charmoso, gentil, engraçado e inteligente", salientou, em comunicado ao Sydney Morning Herald.

Colega de profissão, Karl Urban também homenageou o ator e afirmou que Neill abriu caminho para gerações de artistas da Nova Zelândia. "Uma inspiração para muitos que seguiram seus passos pioneiros. Um homem maravilhoso, um tesouro nacional que tanto contribuiu para a Nova Zelândia e para o mundo. Que Deus o acompanhe, Sam", relembrou.

Toni Collette, que dividiu cena com Neill em Dirty Deeds (2002), também usou as redes sociais para se despedir do amigo. "Eu te amo, querido Sam. Você é um herói. Uma lenda. Um amor. Nosso grande amigo. Já sentimos a sua falta. Continue em paz, onde quer que esteja", escreveu a atriz ao compartilhar uma selfie dos dois.

Sam Neill enfrentou um linfoma nos últimos anos

De acordo com familiares, Sam Neill morreu de forma "repentina e inesperada". Em seu livro de memórias, lançado em 2023, o ator revelou que havia sido diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin em estágio três. Apesar do histórico da doença, a família informou que ele morreu livre do câncer.