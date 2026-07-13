Apresentadora espanhola chora e abandona programa ao vivo após se sentir humilhada; assista

A jornalista Marta Gómez Montero deixou os telespectadores surpresos ao abandonar, ao vivo, o programa Malas Lenguas Noche, da TVE, exibido no último sábado, 11. A comunicadora acusou o apresentador Jesús Cintora de humilhá-la diante dos colegas e do público, retirou o microfone e saiu do estúdio sem responder às tentativas do âncora de continuar a conversa.

"Desculpa, você não vai me humilhar de novo. Sinto-me absolutamente humilhada", declarou a jornalista. Em seguida, ela explicou os motivos que a levaram a deixar a atração. "Aguentei muito tempo, aguentei para pagar as contas, pelos meus filhos, mas não aguento mais", afirmou.

Antes de sair do estúdio, Marta ainda fez referência ao livro O Coronel Não Tem Ninguém Para Escrever Para Ele, de Gabriel García Márquez (1927-2014). "Existe um livro magnífico chamado O Coronel Não Tem Ninguém Para Escrever Para Ele, no qual a mulher pergunta ao protagonista o que eles vão comer, e ele responde merda. Bem, eu, Cintora, prefiro comer merda", disse.

Horas depois da transmissão, Jesús Cintora usou as redes sociais para pedir desculpas à colega e afirmou que ela continua sendo bem-vinda no programa. "A Marta Gómez Montero é uma boa jornalista e colega que participa com muita frequência do nosso programa. Depois de ter dito em privado, quero apresentar-lhe as minhas desculpas pelo transtorno causado. A Marta conta com a minha amizade e as portas do programa estão abertas para ela", declarou.

Ao apresentar sua versão do episódio, o jornalista afirmou que apenas fez um gesto para que Marta aguardasse sua vez de falar durante o debate. "Às vezes, eu peço, com um gesto, que a pessoa não corte os outros, não fale baixinho (enquanto os outros falam) e que respeite sua vez. Só um gesto para ela esperar sua vez", disse.

O caso também repercutiu na direção da emissora. O presidente da TVE, José Pablo López Sánchez, prestou apoio público à jornalista. "Você é uma profissional magnífica e uma pessoa excelente. A TVE continuará sendo um espaço em que sua voz e seu talento serão valorizados", escreveu.