Ana Paula Arósio faz rara aparição para homenagear Benedito Ruy Barbosa: 'Me ensinou muito'

Ana Paula Arósio fez uma rara aparição na televisão na noite do último domingo, 12, para prestar homenagem ao autor Benedito Ruy Barbosa, que morreu aos 95 anos, na terça-feira, 7. A atriz e produtora gravou um depoimento exibido pelo Fantástico, no qual relembrou a parceria com o dramaturgo em Terra Nostra (1999) e Esperança (2003), novelas nas quais atuou como protagonista.

"Eu aprendi mais sobre a alma humana, sobre as emoções humanas e sobre o que eu era capaz de fazer como atriz. Ele me ensinou muito e vai deixar muita saudade", disse Ana Paula durante o tributo.

Afastada das novelas há cerca de 15 anos, a atriz vive atualmente em uma fazenda na Inglaterra e também mantém uma propriedade rural no interior de Minas Gerais.

Principais nomes da teledramaturgia brasileira

Benedito Ruy Barbosa morreu em decorrência de complicações causadas por uma insuficiência renal crônica. Ele estava internado no HCor, em São Paulo, que confirmou a informação.

Ao longo de mais de seis décadas de carreira, o novelista se consolidou como um dos principais nomes da teledramaturgia brasileira. Suas novelas ficaram conhecidas por retratar o universo rural, com histórias marcadas pela relação entre os personagens, a terra, as tradições e a cultura do interior. Em suas obras, também abordou temas como imigração, preservação ambiental, relações familiares e os desafios da vida no campo.