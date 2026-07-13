ASSINE JÁ!
Geral

Prefeitura proíbe publicidade de 'bets' em espaços públicos do Rio

Nova regra veta anúncios de plataformas de apostas em mobiliário urbano, outdoors e eventos promovidos pelo município

Publicidade de bets coberta pela prefeitura, que vetou a partir de hoje propagandas do tipo em espaços públicos da cidade do Rio de Janeiro
Publicidade de bets coberta pela prefeitura, que vetou a partir de hoje propagandas do tipo em espaços públicos da cidade do Rio de Janeiro -
Rio - A Prefeitura do Rio publicou nesta segunda-feira (13) um decreto que proíbe a veiculação de publicidade de plataformas de apostas esportivas e jogos de azar online em espaços públicos da cidade. A medida vale para todos os locais destinados à publicidade exterior e para áreas cuja exploração dependa de autorização, licença, permissão ou concessão do município.
fotogaleria
Publicidade de bets coberta pela prefeitura, que vetou a partir de hoje propagandas do tipo em espaços públicos da cidade do Rio de Janeiro - Érica Martin/Agência O DIA
Publicidade de bets coberta pela prefeitura, que vetou a partir de hoje propagandas do tipo em espaços públicos da cidade do Rio de Janeiro - Érica Martin/Agência O DIA
Publicidade de bets coberta pela prefeitura, que vetou a partir de hoje propagandas do tipo em espaços públicos da cidade do Rio de Janeiro - Érica Martin/Agência O DIA
Publicidade de bets coberta pela prefeitura, que vetou a partir de hoje propagandas do tipo em espaços públicos da cidade do Rio de Janeiro - Érica Martin/Agência O DIA
Publicidade de bets coberta pela prefeitura, que vetou a partir de hoje propagandas do tipo em espaços públicos da cidade do Rio de Janeiro - Érica Martin/Agência O DIA
Publicidade de bets coberta pela prefeitura, que vetou a partir de hoje propagandas do tipo em espaços públicos da cidade do Rio de Janeiro - Érica Martin/Agência O DIA
Publicidade de bets coberta pela prefeitura, que vetou a partir de hoje propagandas do tipo em espaços públicos da cidade do Rio de Janeiro - Érica Martin/Agência O DIA


Segundo a administração municipal, a iniciativa tem como objetivo proteger a paisagem urbana, fortalecer o ordenamento da cidade e reduzir a exposição da população, especialmente de crianças e adolescentes, à publicidade das chamadas "bets".

A proibição abrange qualquer forma de divulgação dessas empresas, incluindo marcas, logomarcas, nomes empresariais, aplicativos, sites, campanhas promocionais, bônus, slogans, mascotes e outros elementos capazes de identificar, direta ou indiretamente, as plataformas de apostas.

A fiscalização ficará a cargo da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização (CLF), responsável por determinar a retirada imediata das publicidades irregulares e aplicar as sanções previstas na legislação municipal.

O decreto também determina que todos os órgãos e entidades da administração municipal passem a observar a nova regra em contratos, concessões, permissões, licenças e autorizações que envolvam exploração publicitária em bens públicos. A restrição também será aplicada a eventos patrocinados, contratados ou realizados pela Prefeitura.


Ao comentar a medida, o prefeito Eduardo Cavaliere afirmou que o município não permitirá que espaços regulados pelo poder público sejam utilizados para incentivar uma atividade que, segundo ele, tem causado impactos sociais negativos.

"A Prefeitura do Rio não vai aceitar que se use a publicidade externa, que é regulada pelo município e que pertence a todos os cariocas, seja a partir de um patrimônio público ou privado, para que seja espaço para estimular uma atividade que tem provocado endividamento, compulsão e destruído as famílias cariocas e brasileiras", declarou o prefeito.
As mais lidas
    Recomendadas