Pai que agrediu filha com chute no rosto é indiciado por suspeita de tortura e lesão corporal

O homem flagrado por uma câmera de segurança chutando o rosto da filha de 3 anos em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, foi indiciado nesta segunda-feira, 13, pela Polícia Civil por lesão corporal em contexto de violência doméstica e tortura. Segundo a investigação, além da agressão que ganhou repercussão nas redes sociais, ele também é suspeito de ter cometido outras violências contra os dois filhos, de 3 e 5 anos. O investigado permanece preso preventivamente.

As novas acusações surgiram durante o andamento do inquérito aberto após o episódio registrado em 5 de julho. Conforme a Polícia Civil, as diligências apontaram outros dois casos de violência envolvendo as crianças.

Um deles teria ocorrido três dias antes da agressão filmada, quando o menino de 5 anos foi atingido no rosto com um pedaço de madeira. Fotografias das lesões foram reunidas pela investigação e encaminhadas para a produção de um laudo pericial indireto. Por esse caso, o homem também foi indiciado por lesão corporal em contexto de violência doméstica.

Os policiais também reuniram elementos que indicam que o pai submetia os filhos a castigos físicos. "O suspeito determinava que as duas crianças ajoelhassem sobre tampinhas de garrafa, milho e feijão como forma de castigá-las", explicou o delegado Ricardo Moraes, responsável pelo caso.

Segundo a Polícia Civil, avaliações psicológicas realizadas pela rede de proteção, depoimentos de testemunhas e outros elementos colhidos durante a investigação apontam que os castigos provocavam intenso sofrimento físico e psicológico nas vítimas. Com base nesse conjunto de provas, o homem também foi indiciado pelo crime de tortura.

"A oportunidade que conseguimos é trazer elementos sólidos, elementos informativos veementes, a respeito também das outras duas agressões que surgiram no âmbito da investigação", afirmou Moraes.

Em depoimento à polícia, o investigado admitiu ter chutado a filha de 3 anos e afirmou que reagiu ao choro da criança. Ele também declarou não se lembrar completamente do ocorrido.

A Justiça concedeu medidas protetivas em favor da mãe das crianças, dos dois filhos, de familiares e de testemunhas para resguardar a integridade física dos envolvidos. Segundo a Polícia Civil, o investigado não possui antecedentes criminais no Paraná e continua preso preventivamente.

O Ministério Público do Paraná informou que o inquérito policial ainda não foi relatado ao MP. Após o recebimento do inquérito, o órgão tem cinco dias para o oferecimento da denúncia.

Vídeo deu origem à investigação

O caso passou a ser investigado após imagens de uma câmera de segurança mostrarem o homem caminhando com os dois filhos por uma rua de Francisco Beltrão. Em determinado momento, ele se vira e chuta o rosto da menina de 3 anos, que cai no chão. Uma testemunha tenta intervir, mas o pai deixa o local com as crianças.

Após a repercussão das imagens, a mãe da menina registrou um boletim de ocorrência. O inquérito foi instaurado pela 19ª Subdivisão Policial de Francisco Beltrão, com apoio da Delegacia da Mulher do município.