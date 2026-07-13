Cratera se abre durante obra da Sabesp em Osasco e deixa nove desabrigados

Uma cratera se abriu em uma obra da Sabesp no bairro Rochdale, em Osasco, na Grande São Paulo, e levou à interdição preventiva de três casas nesta segunda-feira, 13. Segundo a Prefeitura, nove pessoas ficaram desabrigadas. Não houve vítimas.

De acordo com a Defesa Civil de Osasco, a ocorrência foi registrada por volta das 13h55. O problema aconteceu em uma obra executada por uma empresa terceirizada da Sabesp, que provocou danos estruturais nos imóveis e comprometeu a segurança dos moradores.

Após vistoria no local, a Defesa Civil determinou a interdição das três residências, deixando sete adultos e duas crianças desabrigados. Equipes do órgão permanecem na área acompanhando a ocorrência, juntamente com funcionários da concessionária.

Em nota, a Sabesp informou que realiza no local obras para implantação de infraestrutura de esgotamento sanitário. Segundo a companhia, durante a escavação de um poço de serviço necessário à execução do projeto, houve uma movimentação de solo, que provocou trincas e rachaduras em três imóveis localizados em frente ao canteiro de obras.

A concessionária afirmou que as famílias atingidas estão recebendo assistência, incluindo um Pix emergencial de R$ 2 mil para cobrir despesas imediatas. Também foram oferecidas hospedagem em pousadas ou acomodação em imóveis mobiliados alugados pela companhia até que o retorno às residências possa ocorrer com segurança.

Segundo a Sabesp, esse auxílio é independente das avaliações técnicas e do ressarcimento pelos danos causados aos imóveis.

A empresa informou ainda que equipes de assistência social e de engenharia permanecem no local realizando avaliações técnicas, prestando atendimento às famílias e adotando medidas para estabilizar a área enquanto as causas são apuradas.