Quem era estudante que foi encontrado morto em república estudantil no interior de SP

O estudante de engenharia agrônoma Franco Tavares Mendes, de 19 anos, foi encontrado morto no último sábado, 11, em uma república estudantil em Piracicaba, no interior de São Paulo. Mendes estava no segundo ano da Escola Superior de Agronomia 'Luiz de Queiroz' da Universidade de São Paulo (Esalq/USP).

A causa da morte do estudante não foi divulgada. Segundo a Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Piracicaba, não havia sinais de crime no corpo. O corpo do jovem foi encontrado na república Poko Loko, embora ele fizesse parte de outra república.

De acordo com a GCM, as equipes foram acionadas pela Central de Ambulâncias para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, ao chegarem no local, o médico confirmou o óbito do jovem e informou que, quando chegou ao imóvel, não havia procedimentos a serem realizados.

Durante o atendimento, os agentes da guarda informaram que encontraram diversas embalagens de bebidas alcoólicas, como cerveja, vinho, vodka, whisky e outros destilados, além de energéticos. As bebidas foram apreendidas pela Polícia Civil para investigação, e as circunstâncias e as causas da morte serão apuradas pelas autoridades. O local foi isolado para a perícia.

Franco Tavares Mendes era de São Paulo, mas se mudou para Piracicaba por causa dos estudos. Ele era da república No Talo, que declarou luto nas redes sociais.

O estudante foi descrito por outros alunos do mesmo ano como sorridente e carinhoso com os colegas. Em texto postado nas redes sociais, o Grupo Cinzeiro, formado por alunos do mesmo ano de Mendes, escreveu que ele será lembrado "sorrindo, feliz e demonstrando, com gestos e palavras, o amor que tinha por todos do nosso ano".

O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de São Paulo (Sindsef-SP) emitiu uma nota de pesar em nome da mãe de Franco, que é uma servidora pública. De acordo com o texto, o velório ocorreu nesta segunda-feira, 13, e o sepultamento do universitário foi no Cemitério São Pedro, na Vila Alpina, em São Paulo.

Outras entidades ligadas à Esalq-USP manifestaram condolências. A diretoria da universidade, em nota oficial, afirmou que a perda do jovem entristece a comunidade acadêmica e que Franco será lembrado com carinho por todos que tiveram o privilégio de com ele conviver.

O centro acadêmico Luiz de Queiroz afirmou que seus integrantes unem os corações aos de todos que tiveram o privilégio de compartilhar a vida, as salas de aula e a convivência na faculdade com Franco. O Grupo de Experimentação Agrícola (GEA), projeto de extensão da universidade, também prestou homenagens a Franco, afirmando que ele deixou uma marca de trabalho, dedicação e companheirismo e que fará falta para quem conviveu com ele.