Quem é Natalie Kuckenburg? Modelo brasileira se casou com Paul Wesley, de 'The Vampire Diaries'

Paul Wesley, astro de The Vampire Diaries, oficializou a união com a modelo brasileira Natalie Kuckenburg em uma cerimônia intimista realizada nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, 13, ela compartilhou nas redes sociais imagens do casamento, que teve apenas o casal e o cachorrinho de estimação como testemunha.

As fotos foram publicadas no Instagram. Nos registros, Natalie aparece usando um vestido de noiva de alcinhas com decote em V e troca um beijo com o ator. Na legenda, ela brincou com a presença do pet na cerimônia: "Sr. e Sra. e o padrinho, Greg".

Natalie Kuckenburg tem ascendência brasileira e alemã e costuma celebrar suas origens nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, onde reúne 312 mil seguidores, a modelo já contou detalhes da época em que viveu no Brasil.

Ela morou em Natal, no Rio Grande do Norte, entre os 12 e os 16 anos. "Eu sempre cresci falando em português com a minha mãe, por isso que eu falo hoje. Estudei lá (em Natal) no Ensino Fundamental e no Ensino Médio", contou.

Em outra ocasião, Natalie revelou que sente falta principalmente da culinária brasileira. "A minha avó fazia a melhor [comida]. Eu nem tento mais achar. Só no Brasil, mesmo. Amo feijoada, moqueca (...) Tem muita coisa, está dando até fome", brincou.

Em fevereiro do ano passado, a modelo também chamou atenção ao contar que convenceu Paul Wesley a adotar um hábito bastante comum entre os brasileiros: tomar banho antes de dormir. A revelação foi feita durante uma sessão de perguntas e respostas nas redes sociais.

Ao responder se o ator estranhava algum costume brasileiro seu, Natalie explicou como a rotina do casal mudou.

"Eu tenho o costume de tomar banho toda noite, antes de dormir, não importa o horário, não importa de onde eu vim, não importa nada. Eu vou tomar banho, antes de me deitar na cama. E eu sempre fazia isso, eu sempre faço isso. E o Paul ficava, 'O que é isso, fica tomando banho toda hora, você toma banho de manhã, toma banho de novo, fica tomando banho toda hora'. Eu falei: querido, antes de ir para cama, né, tomar banho", disse.

Segundo a modelo, o ator acabou aderindo ao ritual. "Ele começou a fazer a mesma coisa, começou a tomar banho, começou a tomar banho, e agora ele olha para mim e fala, 'Nossa, não sei como eu sobrevivi antes de fazer isso também'. Falei, é cara, mudei sua vida, agora você virou BR também, querido, tomar banho toda hora", brincou.

Relacionamento começou em 2022

Paul Wesley e Natalie Kuckenburg se conheceram em um bar de Nova York, em 2022. Após trocarem olhares, foram apresentados por um amigo em comum e iniciaram o relacionamento.

Em julho do ano passado, os dois anunciaram o noivado durante uma viagem pela Costa Amalfitana, na Itália. Desde então, também passaram temporadas no Brasil, incluindo a virada do ano no Rio de Janeiro e uma viagem a Natal para comemorar o aniversário da mãe de Natalie. Agora, o casal oficializou a união com o casamento civil.