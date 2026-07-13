Novos grupos vão tomar vacina contra covid-19 no Rio

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) amplia, a partir desta terça-feira (14), a vacinação contra a covid-19 com o imunizante atualizado para a cepa LP.8.1. A nova etapa contempla idosos com 65 anos ou mais, pessoas imunocomprometidas e pessoas com deficiência permanente.



A ampliação foi possível após o município receber um novo lote de vacinas enviado pelo Ministério da Saúde. As gestantes, que já faziam parte do público-alvo desde o início da campanha, continuam aptas a receber a dose.



Outros grupos prioritários serão incluídos gradualmente, conforme o cronograma de distribuição de novas remessas de vacinas pelo governo federal.



A secretaria reforça que a imunização é a principal estratégia para reduzir o risco de casos graves, internações e mortes provocadas pela covid-19. Para receber a dose, é necessário apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação.



O imunizante está disponível nas 241 unidades de Atenção Primária do município, entre clínicas da família e centros municipais de saúde, além das unidades do Super Centro Carioca de Vacinação. A unidade de Botafogo funciona todos os dias, das 8h às 22h. Já as unidades localizadas no ParkShopping Campo Grande, na Zona Oeste, e no Shopping Nova América, na Zona Norte, seguem os horários de funcionamento dos respectivos shoppings.



Os moradores podem consultar a unidade mais próxima por meio do portal Onde Ser Atendido, da Prefeitura do Rio, no site prefeitura.rio/ondeseratendido.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral