Polícia Civil investiga morte de idosa na Baixada

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de uma idosa, ocorrida no bairro Vila Leopoldina, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Marivalda de Souza, de 65 anos, teria sido atingida por uma bala perdida durante um confronto entre criminosos.

A morte aconteceu na noite da última sexta-feira (10). Segundo a Polícia Militar, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) receberam denúncias de tiros na esquina das ruas Venâncio Andres e Rio Claro. No local, os PMs encontraram a vítima, sem vida, com ferimento provocado por disparo de arma de fogo. A equipe isolou a área para trabalho da perícia.

Em postagem nas redes sociais, o bispo João Guilherme, da Igreja Pentecostal Deus é a Nossa Esperança (IPDNE), contou que Marivalda estava a caminho do templo para um culto. O líder religioso afirmou que houve uma troca de tiros entre criminosos na comunidade da Gerusa no momento em que a idosa foi atingida.

"Infelizmente, perdemos uma obreira da nossa igreja, que estava indo cultuar a Deus. Ela foi alvejada com um tiro nas costas. É indignante. A gente fica revoltado porque eles estão atirando para tudo quanto é lado. Cadê a segurança pública? A gente precisa que reforce mais a segurança no Estado do Rio. É revoltante", discursou.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.