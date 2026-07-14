Capturada suspeita de sedar e matar homem

Uma mulher foi presa, na sexta-feira (10), suspeita de matar o companheiro no Complexo do Chapadão, em Anchieta. Amanda de Souza Candido Leite foi encontrada em um shopping em Del Castilho, também na Zona Norte.

O crime aconteceu no dia 3 de dezembro de 2025, na casa do casal. Investigações apontam que Amanda teria dado a Marcelo Moreira Leite um remédio que o sedou. Em seguida, ela atirou nele, usando a arma da vítima.

Amanda foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital e, depois, transferida para o sistema penitenciário. A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Amanda até o fechamento desta edição. O espaço segue aberto para manifestações.