Procurado pela morte de estudante

A Polícia Civil identificou, ontem, o suspeito de ter matado a estudante Bianca da Silva Ribeiro, 26 anos, encontrada sem vida em Miguel Pereira, no Centro-Sul Fluminense. De acordo com as investigações, o autor seria Marlon Souza da Silva, companheiro da vítima.

A apuração da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) começou logo após o desaparecimento da mulher, no dia 6 passado. Ela havia sido vista pela última vez em Todos os Santos.

As diligências revelaram que, na noite anterior, Bianca esteve em um evento na Pedra do Sal, na região central, acompanhada do suspeito. Segundo a especializada, depois, eles foram para uma hospedagem por aplicativo, na Rua do Ouvidor, no Centro.

No decorrer das investigações, os policiais localizaram e analisaram imagens de câmeras de segurança que registraram a chegada do casal à hospedagem. As mesmas imagens mostraram o investigado deixando o local sozinho, o que contradiz sua versão apresentada a familiares e conhecidos.

Em outra etapa da análise, os agentes identificaram registros que flagram o homem retirando o corpo da vítima do local, carregando-a completamente desacordada, sem reação, e colocando-a no carro dele antes de seguir para o interior do estado. O corpo de Bianca foi achado dias depois, perto do município de Vassouras.

Após diligências, a Polícia Civil reuniu provas que embasaram o pedido de prisão do investigado, que já é considerado foragido. A reportagem não obteve contato com a defesa do suspeito até o fechamento desta edição. O espaço está aberto para manifestação.