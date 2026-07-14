Operação seguiu protocolos

De acordo com a PM, como parte dos protocolos operacionais, houve adoção de uma série de medidas para mitigar possíveis impactos à população, como: comunicação prévia aos órgãos de transporte, saúde e educação das esferas municipal e estadual, ao COR-Rio e ao Hospital Municipal Ronaldo Gazolla.

Também foram realizados reuniões com todo o efetivo empregado, reforçando orientações relacionadas à segurança operacional, ao uso adequado dos equipamentos de proteção individual, à observância da legislação vigente e à preservação de eventuais locais de confronto.

"A corporação destaca que a operação integra a estratégia permanente de enfrentamento à criminalidade organizada, combate aos roubos e retomada de espaços públicos indevidamente ocupados por estruturas criminosas, reforçando o compromisso com a segurança da população e a garantia da livre circulação dos moradores da região", afirma a nota. Não foi divulgado registro de presos ou apreensões .