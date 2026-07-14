Localização privilegiada

O Complexo da Pedreira - controlado pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) - faz divisa com o Complexo do Chapadão, dominado pelo Comando Vermelho (CV). As facções, constantemente, entram em confronto na tentativa de aumentar seus domínios territoriais. Há anos, essa guerra entre criminosos causa momentos de tensão para moradores de bairros como Costa Barros, Pavuna, Guadalupe, Barros Filho, Anchieta e Ricardo de Albuquerque.

No Complexo da Pedreira, investigações da Polícia Civil apontam que a comunidade da Quitanda integra um cinturão estratégico importante para o TCP, por causa de sua posição geográfica privilegiada. A localização é usada para o controle de rotas do tráfico de drogas e, especialmente, para a prática de roubos de cargas, o que potencializa os níveis de violência e torna a região alvo constante de ações de grupos rivais.