Virginia Fonseca e Vini Jr. voltaram? Foto em barco e comentários aumentam rumores

Os rumores de uma possível reconciliação entre Virginia Fonseca e Vini Jr. ganharam ainda mais força no último domingo, 12. Uma foto compartilhada pela influenciadora no status do WhatsApp, e repercutida pelo perfil Daily do Garotinho, mostra Virginia sentada no colo do atacante durante a comemoração dos 26 anos do jogador da seleção brasileira.

Antes disso, Lidia Souza, amiga de Vini Jr., já havia publicado registros do passeio de iate promovido pelo atleta em Sardenha, na Itália, para onde Virginia viajou com amigos e os três filhos que tem com Zé Felipe - Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. Na ocasião, Virginia usava o mesmo biquíni vermelho que aparece na foto em que está no colo do jogador.

Em seu perfil nas redes sociais, a influenciadora também compartilhou imagens do passeio e escreveu: "Nosso domingo abençoado". Vini reagiu à publicação com um comentário carinhoso: "Como é bom te ver assim", acompanhado de um emoji de coração. A mensagem recebeu mais de 77 mil curtidas.

Virginia e Vini anunciaram o fim do relacionamento em maio deste ano. Desde o início da Copa do Mundo, porém, os rumores de uma reaproximação voltaram a circular.

Na época, a influenciadora mostrou ter recebido, em um hotel nos Estados Unidos, um buquê gigante de rosas e um par de brincos de um designer conhecido por criar joias usadas pelo jogador. Vini também deixou emojis de coração na publicação em que ela exibiu os presentes.

No último sábado, 11, as especulações ganharam um novo capítulo. Virginia publicou um vídeo em que uma pessoa semelhante ao atleta aparecia refletida no espelho usando um colar de cruz com diamantes parecido com o que ele costuma usar.

Pouco depois, ao compartilhar o look escolhido para o primeiro dia na Itália, ela recebeu outro comentário do jogador: "perfeita".

Fim de namoro polêmico

O término do casal aconteceu em meio a rumores de que Vini Jr. teria custeado a viagem de duas modelos de Piracicaba, no interior de São Paulo, para Madri, na Espanha, onde ele defendia o Real Madrid.

Na ocasião, Virginia também estava na cidade. As modelos negaram que tivessem viajado para encontrar o atleta ou que ele tivesse pago pelas passagens.