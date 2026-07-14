Filhos de Brad Pitt publicaram anúncios pedindo a retirada do sobrenome do pai

Os filhos de Brad Pitt e Angelina Jolie deram mais um passo para retirar oficialmente o sobrenome do ator de seus registros. Zahara, de 21 anos, e Maddox, de 24, publicaram anúncios legais comunicando a intenção de alterar seus nomes, uma etapa prevista na legislação da Califórnia antes que o pedido seja analisado pela Justiça.

Segundo documentos aos quais a revista People teve acesso, Maddox e Zahara apresentaram a chamada "prova de publicação", que confirma a divulgação pública da solicitação de mudança de nome. Os avisos foram publicados no Los Angeles Daily Journal em datas diferentes: 7 de julho e 9 de julho, respectivamente. Agora, ambos aguardam as audiências que decidirão se os pedidos serão aprovados.

Zahara pretende passar a se chamar Zahara Marley Jolie, enquanto Maddox solicita o nome Maddox Chivan Jolie.

Por que tirar o sobrenome de Brad Pitt?

A decisão acontece após anos de relatos sobre o desgaste na relação entre Pitt e os filhos desde a separação do ator de Jolie, em 2016, com quem teve um relacionamento de uma década. Segundo a People, Pitt hoje mantém "praticamente nenhum contato" com os filhos adultos.

Ainda de acordo com a revista, uma fonte próxima ao ator atribuiu esse distanciamento a um processo de alienação parental, afirmando que a situação seria resultado de uma "campanha prolongada" que teria afastado os filhos do pai.

Em 2023, chegou a circular nas redes sociais uma declaração feita por Pax anos antes, quando ele tinha 16 anos, dizendo que Pitt era um "ser humano péssimo" e que os filhos tinham medo de ficar em sua presença.

Além disso, a intensa disputa judicial em torno da separação envolveu uma acusação de violência doméstica contra o ator, que teria sido o estopim para o afastamento, um processo envolvendo a venda de ações de uma vinícola e o ator pedindo acesso às mensagens privadas da ex.

Movimento dos filhos

Em maio deste ano, durante uma cerimônia no Spelman College, Zahara já havia deixado de usar o sobrenome do pai ao ser anunciada apenas como "Zahara Marley Jolie". Maddox, por sua vez, já havia retirado "Pitt" dos créditos do filme Couture, estrelado pela mãe, no qual trabalhou como assistente de direção.

Outros filhos do ex-casal seguiram caminho semelhante. Vivienne também passou a usar apenas o sobrenome Jolie nos créditos do musical The Outsiders, da Broadway.

Em 2024, Shiloh conseguiu alterar legalmente seu nome para Shiloh Jolie, retirando o sobrenome do pai. Na mesma época, uma fonte próxima de Brad Pitt disse à People que o ator estava ciente da decisão e que se sentia abalado com a escolha da filha, afirmando que ele ama os filhos e sente falta deles.

Juntos, Angelina e Brad Pitt tiveram seis filhos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e os gêmeos Vivienne e Knox.