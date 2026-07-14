Karoline Lima anuncia noivado com Léo Pereira

Azar no jogo, sorte no amor? A máxima parece se aplicar a Léo Pereira, que atuou como reserva da Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo. Embora o Brasil tenha sido eliminado nas oitavas de final, o zagueiro vive um momento especial fora dos gramados: está noivo de Karoline Lima. Após especulações nas redes sociais, o casal confirmou o pedido nesta segunda-feira, 13.

Em imagens publicadas no Instagram, Karoline exibiu o anel de noivado, com uma grande pedra em destaque. Para anunciar a novidade, os dois fizeram um ensaio fotográfico jogando xadrez. Em um dos registros, Léo aparece beijando a mão da influenciadora.

Na legenda da publicação, o casal optou por não dar detalhes sobre o noivado e usou apenas emojis de anel e coração. Nos comentários, amigos e seguidores celebraram a novidade com mensagens como "merecem toda felicidade do mundo", "feliz demais por vocês" e "felicidades ao casal".

O relacionamento teve início no fim de 2023. Eles assumiram o namoro em fevereiro de 2024 e o primeiro término veio em setembro de 2025. Dois meses depois eles reataram.

Em janeiro deste ano, Karoline voltou às redes sociais para anunciar um novo rompimento com o jogador. A segunda separação também foi breve, e os dois retomaram o relacionamento pouco tempo depois.

Quem é Karoline Lima?

Karoline é modelo, influencer e atuou como repórter da Rede Ronaldo, que a contratou para cobrir os bastidores da Copa do Mundo.

Natural do Ceará, ela ficou conhecida por narrar partidas do Real Madrid quando ainda namorava o também zagueiro Éder Militão. Eles se relacionaram entre 2021 e 2022 e tiveram um término conturbado com acusações de traição por parte do jogador e de que ele a teria abandonado sozinha na Espanha no fim da gestação.

Ela e Militão são pais de Cecília Lima Militão, de quase quatro anos, e estiveram no noticiário diversas vezes por conta de brigas judiciais envolvendo a criança.

Léo foi casado com Tainá Castro até abril de 2021, com quem teve dois filhos. Coincidentemente, Tainá atualmente é casada com Éder Militão.