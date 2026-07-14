Iron Maiden vende catálogo de músicas, nome, imagem e semelhança para a Pophouse

O Iron Maiden vendeu metade de seu catálogo, além do catálogo de publicações musicais, nome, imagem e semelhança para a empresa Pophouse Entertainment.

Segundo a Billboard, os termos do acordo foram estabelecidos durante o último ano, em uma união entre a empresa e Andy Taylor, co-empresário dos britânicos.

A CEO da Pophouse, Jessica Koravos, disse à Billboard que haveria uma igualdade entre a empresa e o grupo, de forma a desenvolverem o sexteto da melhor forma: "Somos parceiros da banda em partes iguais, e o plano é trabalharmos juntos para impulsionar os planos futuros do Iron Maiden."

O empresário Rod Smallwood afirmou que a nova etapa na carreira da banda simboliza também um avanço nas estratégias do grupo: "Estou muito empolgado com nossa parceria com a Pophouse e com a possibilidade que agora temos de buscar, facilitar e financiar nossos muitos planos e sonhos mais rápido do que jamais imaginamos."