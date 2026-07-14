Kim Kardashian posta fotos com Lewis Hamilton e filhos: 'Minhas pessoas favoritas'

O namoro entre Kim Kardashian e Lewis Hamilton está mesmo sério. Na última segunda-feira, 13, a empresária compartilhou no Instagram registros de momentos ao lado dos filhos e do piloto.

"Verões no lago com as minhas pessoas favoritas", escreveu Kim na legenda. Nas imagens, feitas durante o feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos, em 4 de julho, ela aparece em momentos descontraídos andando de quadriciclo, pilotando uma motocicleta e até dando estrelinha com os filhos.

Os rumores sobre o relacionamento entre Kim e Lewis começaram em fevereiro, após uma série de eventos em que os dois foram vistos juntos. O casal, no entanto, só assumiu o namoro publicamente em abril.

Kim Kardashian, de 45 anos, é mãe de quatro filhos, frutos do antigo relacionamento com Kanye West, de quem se divorciou em 2021.

Já Lewis Hamilton teve seu relacionamento mais conhecido com Nicole Scherzinger, ex-vocalista do Pussycat Dolls, que chegou ao fim em 2015. Desde então, o piloto esteve envolvido em rumores de affair com outras famosas, como Shakira, em 2023, e até Kendall Jenner, irmã de Kim, em 2015.