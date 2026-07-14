'Quem Ama Cuida': Adriana inicia plano de vingança e deixa Ademir sem reação

A vingança de Adriana (Letícia Colin) começará a ganhar forma nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida. Depois de passar anos presa injustamente, a fisioterapeuta decide enfrentar Ademir (Dan Stulbach), a quem considera um dos responsáveis por sua condenação.

O primeiro confronto ocorrerá durante um evento profissional, no qual o advogado é convidado para ministrar uma palestra justamente sobre ética. Em meio à apresentação, Adriana o surpreende, pede a palavra e faz um questionamento que muda o clima do ambiente.

Em frente ao público, ela pergunta se um advogado pode fazer qualquer coisa para vencer um processo, incluindo comprar testemunhas, e acusa Ademir de tê-la condenado injustamente.

Surpreso ao reconhecer a fisioterapeuta, ele fica sem reação diante da acusação. O confronto marca o início da vingança planejada por Adriana, que promete movimentar os próximos capítulos da novela.