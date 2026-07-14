Astro de 'Rivalidade Ardente' se revolta com caçadores de autógrafos em Paris

Hudson Williams, astro da série de romance no hóquei Rivalidade Ardente, se incomodou com caçadores de autógrafos durante sua estadia em Paris. Segundo o ator, eles o teriam seguido até sua casa.

"Isso é muito estranho. Vocês não são fãs. Estão sendo muito assustadores e simplesmente ficam me seguindo", disse o ator em vídeo que circula nas redes sociais.

Ao fazer um sinal de que iria queimar a pasta que lhe foi dada, o ator disse: "Agora, por favor, vão embora, vocês estão ficando completamente dementes. Sem desculpas, vão embora. Quero observar vocês. Subam na motinha de vocês."

O vídeo ainda se estende e um dos caçadores de autógrafos pede desculpas e continua a filmar a interação.