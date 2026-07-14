3ª edição do Jabuti Acadêmico traz Eugênio Bucci e Marilena Chaui na lista de semifinalistas

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) acaba de revelar os semifinalistas da terceira edição do Prêmio Jabuti Acadêmico. Criada em 2024, a premiação tem como objetivo reconhecer obras brasileiras de excelência das áreas científicas, técnicas e profissionais. Veja a lista completa abaixo.

Entre os destaques, está o jornalista e professor universitário Eugênio Bucci, colunista na seção Espaço Aberto do Estadão. Ele concorre na categoria Comunicação e Informação pelo livro A Razão Desumana: Cultura e Informação na Era da desinformação Inculta (e Sedutora), publicado pela Autêntica.

Outros semifinalistas conhecidos do público são a filósofa e professora Marilena Chaui, pelo livro Por Que Filosofia? (Gen - LTC) na categoria Filosofia, e a psicanalista Vera Iaconelli, por Análise (Zahar) e o psiquiatra Daniel Martins de Barros, por Sofrimento Não é Doença (Sextante), ambos na categoria Psicologia e Psicanálise.

Os cinco finalistas de cada categoria serão anunciados em 27 de julho, às 15h30, durante a 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Niterói (RJ). Já os vencedores serão revelados em uma cerimônia no dia 11 de agosto, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Os premiados levam R$ 5 mil e a estatueta do Jabuti.

Livro Acadêmico Clássico 2026 é de Mary Del Priore

A CBL também anunciou que o Livro Acadêmico Clássico da edição de 2026 será História das Mulheres no Brasil, da historiadora, escritora e professora brasileira Mary Del Priore. Publicado originalmente em 1997 pela Editora Contexto, a obra faz um panorama da trajetória das mulheres brasileiras, do período colonial ao fim do século 20.

Anualmente, a organização reconhece obras "de relevância permanente para a produção do conhecimento no Brasil, destacando títulos que marcaram gerações de pesquisadores, estudantes e leitores". O livro de Del Priore é considerado um marco no estudo da história das mulheres no País.

"A escolha de História das Mulheres no Brasil como Livro Acadêmico Clássico 2026 reconhece uma obra que ampliou o olhar sobre a formação da sociedade brasileira e se consolidou como referência para diferentes gerações. Sua permanência no debate acadêmico demonstra que um clássico não é apenas um livro importante em seu tempo, mas aquele que continua oferecendo novas possibilidades de leitura, reflexão e produção de conhecimento", disse Nina Ranieri, curadora do prêmio, em comunicado à imprensa.

Além de ser homenageada, Mary Del Priore ainda concorre à terceira edição do prêmio. Ela é semifinalista na categoria História e Arqueologia pelo livro Uma História da Velhice no Brasil, publicado pela Vestígio.

Semifinalistas do prêmio Jabuti

EIXO CIÊNCIA E CULTURA

Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo

Título: A mediação administrativa e a (in)disponibilidade dos direitos e interesses | Autor(a): Fernanda Karoline Oliveira Calixto | Editora(s): Dialética

Título: Doping corporativo: o uso de medicamento para aumento de produtividade | Autor(a): Daniela Bauab | Editora(s): Labrador

Título: Drummond e a Administração Pública: o encontro da poesia com a burocracia na vida e obra de Carlos Drummond de Andrade | Autor(a): Fábio Lins de Lessa Carvalho | Editora(s): Fórum

Título: Educação ambiental na gestão pública: um caminho para a efetivação do Estado de direito do ambiente | Autor(a): Cláudia Maria Prudêncio de Mera, Domingos Benedetti Rodrigues, Juliano Gonçalves Garcez | Editora(s): Appris

Título: Elas nas organizações: passado, presente, futuro | Autor(a): Susane Petinelli-Souza | Editora(s): Labrador

Título: Inteligência artificial e o novo superciclo de inovação: um guia para liderar estratégias que transformam negócios e a sociedade | Autor(a): Alsones Balestrin | Editora(s): Benvirá

Título: Laboratórios de inovação no Poder Judiciário: como a criatividade está revolucionando a Justiça brasileira | Autor(a): Karine Colle | Editora(s): Dialética

Título: Política de Segurança Pública: uma análise crítica sobre a formação profissional, gestão e controle disciplinar da Polícia Militar do Ceará | Autor(a): Juarez Gomes Nunes Junior | Editora(s): Dialética

Título: Políticas públicas para a gestão dos museus no Brasil | Autor(a): Ana Ramos Rodrigues Castro | Editora(s): Appris

Título: Uma abordagem interdisciplinar da gestão do conhecimento | Autor(a): Antonio Carlos Zambon, Gisele Busichia Baioco | Editora(s): Editora da Unicamp

Antropologia, Sociologia, Demografia, Ciência Política e Relações Internacionais

Título: "Eu fui tão feliz que dói": entre políticas de invisibilidade e políticas de existência: os Anacé e o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, Ceará | Autor(a): Luciana Nogueira Nóbrega | Editora(s): Editora da Universidade Federal do Ceará (UFC)

Título: A indústria da moda no capitalismo tardio: design, ideologia e relações de trabalho | Autor(a): Joana Contino | Editora(s): Rio Books

Título: A RESEX de Tauá-Mirim e seus rizomas: um trabalho de construção coletiva e etnografia do processo | Autor(a): Elena Steinhorst Damasceno | Editora(s): Dialética

Título: Cannabis Global Co.: consenso fissurado: um estudo de relações internacionais sobre o nexo entre drogas e capitalismo | Autor(a): Paulo José dos Reis Pereira | Editora(s): Editora da PUC-SP (Educ), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp)

Título: Contradições da horizontalidade: uma análise de mo(vi)mento Occupy Wall Street e da insurgência no centro do capitalismo global | Autor(a): Nara Roberta Silva | Editora(s): Appris

Título: Favelismo: a revolução que vem das favelas | Autor(a): Gê Coelho | Editora(s): Geração Editorial

Título: Feminismo islâmico, movimentos sociais e a reconstrução dos direitos das mulheres no Marrocos | Autor(a): Flávia Abud Luz | Editora(s): Appris

Título: Holocausto paulista: o genocídio dos Kaingang sob o mito da paulistanidade | Autor(a): Leonardo Sacramento | Editora(s): Telha

Título: O jeito Yanomami de pendurar redes | Autor(a): Thiago Benucci | Editora(s): Perspectiva

Título: Vidas roubadas: sofrimento social e pobreza | Autor(a): Alessandro Pinzani, Walquíria Leão Rego | Editora(s): Editora da Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Arquitetura, Urbanismo, Design e Planejamento Urbano e Regional

Título: A beleza da arquitetura contemporânea | Autor(a): Renato Leão Rego | Editora(s): Rio Books

Título: A forma ética de Vilanova Artigas e Rem Koolhaas | Autor(a): Patrícia Pereira Martins | Editora(s): Annablume

Título: Arquitetura e urbanismo nos primeiros tempos: outras fontes, outras leituras | Autor(a): Nestor Goulart Reis | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo (Edusp)

Título: Cotidiano conjunto: domesticidade e patrimonialização da habitação social moderna | Autor(a): Flávia Brito do Nascimento | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo (Edusp), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp)

Título: Dize-me como moras, dir-te-ei quem és: modos de ler decoração nos romances brasileiros do século XIX | Autor(a): Marize Malta | Editora(s): Rio Books

Título: Fábio Penteado na escala da multidão: histórias de arquitetura | Autor(a): Paulo Markun | Editora(s): Cobogó

Título: Gran Circus Urbanus XXI | Autor(a): Xico Costa | Editora(s):Obra Independente

Título: Montagem de montagens: a apresentação da cidade em transformação por Walter Benjamin | Autor(a): Paola Berenstein Jacques | Editora(s): Editora da Universidade Federal da Bahia (Edufba)

Título: O estilo sob suspeita: arquitetura e modernidade em Archimedes Memória e Lucio Costa | Autor(a): Diego Dias | Editora(s): Programa de pósgraduação em Arquitetura / UFRJ (Proarq), Rio Books

Título: Wandenkolk | Autor(a): Betânia Brendle (Organizadora) | Editora(s): Cepe

Artes

Título: A gênese da curadoria no Brasil: a partir de Aracy Amaral, Frederico Morais e Walter Zanini | Autor(a): Cristiana Tejo | Editora(s): Propágulo

Título: Arranjo aplicado à música brasileira | Autor(a): Paulo Tiné | Editora(s): Editora da Unicamp

Título: Arte popular: modos de usar | Autor(a): Amanda Reis Tavares Pereira (Organizadora) | Editora(s): Instituto Tomie Ohtake, WMF Martins Fontes

Título: Augusta Candiani: a prima-dona da época de D. Pedro II | Autor(a): Andrea Carvalho Stark | Editora(s): Editora da Unicamp

Título: Cinema negro no feminino: afeto de pertencimento além das telas | Autor(a): Ceiça Ferreira, Edileuza Penha de Souza (Organizadoras) | Editora(s): NAU Editora

Título: Em meus pensamentos você está tão longe: manifestações da morte na arte contemporânea | Autor(a): Gabriel de Souza Santana | Editora(s): Dialética

Título: Funcionalidade harmônica em música popular: uma proposta teórica | Autor(a): Carlos Almada | Editora(s): Editora da Unicamp

Título: Novo cinema latino-americano: uma rede de descolonização cultural | Autor(a): Ignacio del Valle-Dávila | Editora(s): Papirus

Título: Orgia e compadrio: Tulio Carella, drama e revolução na América Latina | Autor(a): Alvaro Machado | Editora(s): Cosac

Título: Teatro experimental do negro: histórias, críticas e outros dramas | Autor(a): Guilherme Diniz | Editora(s): Temporal

Astronomia e Física

Título: A um passo da física quântica | Autor(a): Mauro Melchiades Doria | Editora(s): LF Editorial

Título: Astrofísica moderna: fenômenos e conceitos Volume I | Autor(a): Alexandre Zabot, Marcos Amarante | Editora(s): LF Editorial

Título: Calor e Termodinâmica | Autor(a): Angélica Sousa da Mata, Oliveiro José Vieira | Editora(s): Editora da Universidade Federal de Lavras (UFLA)

Título: Caminhos da cosmologia: uma introdução contemporânea a seus principais conceitos, teorias e potencialidades | Autor(a): Mario Novello | Editora(s): LF Editorial

Título: Erwin Schrödinger e a criação da mecânica ondulatória: raízes intelectuais, contexto histórico e desenvolvimento científico | Autor(a): Roberto de Andrade Martins | Editora(s): LF Editorial

Título: Estrutura das teorias físicas: geométricas, analíticas e probabilísticas | Autor(a): Mário José de Oliveira | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo (Edusp)

Título: Forte: a força (ainda misteriosa) que permite a existência da matéria visível e da vida no universo | Autor(a): Adriano Antonio Natale | Editora(s): UNESP Digital

Título: Informação, probabilidade e mecânica estatística | Autor(a): Nestor Caticha | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo (Edusp)

Título: Introdução (informal) à mecânica quântica | Autor(a): Sergio D. Campos | Editora(s): LF Editorial

Título: Mecânica quântica: uma introdução ao formalismo de Dirac | Autor(a): José Alberto Casto Nogales Vera, Karen Luz Burgoa Rosso, Laysa Gonçalves Martins | Editora(s): Editora da Universidade Federal de Lavras (UFLA)

Ciência da Computação

Título: A cientista do software às nuvens: Thais Vasconcelos Batista | Autor(a): Aletéia Patrícia Favacho de Araújo, Mirella M. Moro, Renata Viegas de Figueiredo | Editora(s): Inverso

Título: A Teia da causalidade: descobrindo o que realmente move o mundo: o mundo não é feito de coincidências, é feito de fios | Autor(a): Williamson J. H. Brigido | Editora(s): Obra Independente

Título: Alice no país do qubit: introdução à computação quântica para o ensino médio | Autor(a): Hilma Vasconcelos | Editora(s): LF Editorial

Título: História e construção da área de Sistemas de Informação no Brasil: relatos e estudos sob a perspectiva da Computação | Autor(a): Rodrigo Pereira dos Santos, Valdemar Vicente Graciano Neto (Organizadores) | Editora(s): Sociedade Brasileira de Computação

Título: Inteligência na nuvem: como Redes Bayesianas revolucionam o gerenciamento de saúde em sistemas de computação em nuvem | Autor(a): Renato dos Santos Alves | Editora(s): Dialética

Título: Internet das coisas para iniciantes: da teoria à prática | Autor(a): Elio Molisani, Marcia Sacay | Editora(s): Senac São Paulo

Título: Pandas e o demônio dos dados: algoritmos em Python para Sistemas de Informação | Autor(a): Marco Antonio Leonel Caetano | Editora(s): Blucher

Título: Python para Bioinformática: fundamentos de programação para Bioinformática e Biologia Computacional | Autor(a): Diego Mariano | Editora(s): Novatec

Título: Redes Neurais | Autor(a): Marino H. Catarino | Editora(s): Freitas Bastos Editora

Título: Teoria da computação | Autor(a): Marcus Vinicius Midena Ramos | Editora(s): Blucher

Ciência de Alimentos e Nutrição

Título: Adoçantes e açúcares: conceitos, controvérsias e caracterização | Autor(a): Cheila Gonçalves Mothé "em memória", Marcio Nele de Souza, Michelle Gonçalves Mothé, Naienne da Silva Santana | Editora(s): Epapers

Título: Ajeum de memórias | Autor(a): Andréa Jacqueline Fortes Ferreira, Etna Kaliane Pereira da Silva, Gabriela dos Santos Vilasboas, Izabela Alves Gomes, Vivian Carla Honorato dos Santos de Carvalho (Organizadoras) |Editora(s): Editora da Universidade Federal da Bahia (Edufba)

Título: Antocianinas: explorando cores, reações químicas, estabilidade, extração, biodisponibilidade e benefícios à saúde | Autor(a): Paulo Anna Bobbio "em memória", Paulo Cesar Stringueta | Editora(s): Appris

Título: Bartender profissional: fundamentos e técnicas essenciais | Autor(a): Claudio Tiberio Gil | Editora(s): Senac São Paulo

Título: Educação alimentar e nutricional: jogos didáticos para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) | Autor(a): Álvaro Luiz Miranda Piermatei, Dayse Mara de Oliveira Freitas, Débora Pessata Gonçalves Nascimento, Gabriella Bertelli Antonucci, Maria Teresa Fialho de Sousa Campos, Rita de Cássia Santos Soares, Tatiane Cristina Serafim | Editora(s): Obra Independente

Título: Guia mapa da cachaça | Autor(a): Felipe P. C. Jannuzzi | Editora(s): Senac São Paulo

Título: Manual de nutrição para pessoas com epidermólise bolhosa | Autor(a): Marcela Peres Rodrigues Madureira | Editora(s): Obra Independente

Título: Nutrição sem estereótipos | Autor(a): Osvaldinete Lopes de Oliveira Silva, Rodrigo Daniel Sanches, Rosana Maria Nogueira, Marli Brasioli, Welliton Donizeti Pupolin (Organizadores) | Editora(s): Paralaxis

Título: Pequi e Cajuzinho: aventuras saborosas pelo Cerrado | Autor(a): Ana Maria Nascimento Gonçalves, Fernando Augusto de Oliveira Couto, Marianne de Oliveira da Silva, Paola Freitas de Oliveira | Editora(s): Obra Independente

Título: Plantas na cozinha medicinal: guia descritivo e ilustrado com receitas de Panc e outras espécies | Autor(a): Ana Carolina Fronza Bignotto, Angélica Pereira Guimarães, Flávio Boldrin, Lindolpho Capellari Junior, Marcia Hespanhol Buriola, Marisa Helena Covolan Boldrin, Nair Sizuka Nobuyasu Guimarães | Editora(s): Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq)

Ciências Agrárias e Ciências Ambientais

Título: Caminhos para a transição do sistema agroalimentar: desafios para o Brasil | Autor(a): Arilson Favareto, Ricardo Abramovay (Organizadores) | Editora(s): Senac São Paulo

Título: CaveRNas: o carste potiguar | Autor(a): Diego de Medeiros Bento, Jocy Brandão Cruz (Organizadores) | Editora(s): Instituto Chico Mendes (ICMBio)

Título: Cuidando da nossa terra: experiências Wayana e Aparai de gestão territorial e ambiental na Amazônia | Autor(a): Iori Leonel Arnoldo Hussak Van Velthem Linke | Editora(s): Senado Federal

Título: Desenvolvimento rural sustentável para a agricultura familiar: um enfoque econômico, social e ambiental | Autor(a): Anderson Nunes de Carvalho Vieira | Editora(s): Freitas Bastos Editora

Título: Inventário Florestal | Autor(a): Henrique Ferraço Scolforo, John Paul McTague, José Roberto Soares Scolforo, Kalil José Viana da Páscoa | Editora(s): Editora da Universidade Federal de Lavras (UFLA)

Título: Juventude e clima: vozes do futuro | Autor(a): Alfredo Pena-Vega, Elimar Pinheiro do Nascimento (Organizadores) | Editora(s): Cortez

Título: Mar de plástico: um panorama da ciência sobre o lixo no mar | Autor(a): Carla Isobel Elliff, Gerson Fernandino, Vanessa Ochi Agostini (Organizadores) | Editora(s): Interciência

Título: Mudanças climáticas e a energia | Autor(a): Dirceu D'Alkmin Telles | Editora(s): Blucher

Título: Onde andei valeu a pena: do começo aos 25 anos do programa de resgate, salvamento, multiplicação e reintrodução da Flora na MRN | Autor(a): Laercio da Silveira Soares Barbeiro (Organizador) | Editora(s): DK Comunicação

Título: Saúde do solo em ecossistemas tropicais: a base para mitigação e adaptação às mudanças climáticas | Autor(a): Carlos Eduardo Pellegrino Cerri, Carlos Roberto Pinheiro Junior, Lucas Pecci Canisares, Maurício Roberto Cherubin | Editora(s): Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq)

Ciências Biológicas, Biodiversidade e Biotecnologia

Título: A Bioinvasão do coral-sol | Autor(a): Beatriz Grosso Fleury, Fernanda Araujo Casares, Joel Christopher Creed, Maria do Rosário de Almeida Braga, Simone Siag Oigman-Pszczol (Organizadores) | Editora(s): Bambalaio

Título: Biologia do desenvolvimento comparada dos vertebrados | Autor(a): Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior, Fernando Zaniolo Gibran, Renata Simões, Thais Sayuri Iguma, Vanessa Kruth Verdade | Editora(s): Editora da Universidade Federal do ABC (EDUFABC)

Título: Castanheira: uma gigante amazônica | Autor(a): Carolina Volkmer de Castilho, Marcos José Salgado Vital, Patrícia Costa, Will Cavalcante | Editora(s): Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

Título: Catálogo etnozoológico do Estado da Paraíba | Autor(a): Alexandre Vasconcellos, Anna Karolina Martins Borges, Rômulo Romeu da Nóbrega Alves (Organizadores) | Editora(s): Editora da Universidade Estadual da Paraíba (EDUEPB)

Título: Emergência climática e a sociobiodiversidade amazônica | Autor(a): Felipe Augusto Zanusso Souza, Fernanda de Pinho Werneck, Jordana Guimarães Ferreira (Organizadores) | Editora(s): Editora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)

Título: Floresta amazônica: biodiversidade e restauração florestal em Paragominas | Autor(a): Emília Zoppas de Albuquerque, Rafael Leandro de Assis (Organizadores) | Editora(s): Líquida

Título: Guia de boas práticas para o monitoramento espeleológico de cavernas ferríferas | Autor(a): Iuri Viana Brandi, Matheus Henrique Simões, Robson de Almeida Zampaulo (Organizadores) | Editora(s): Rupestre

Título: História de vida, ecologia e conservação de cetáceos | Autor(a): Marcos César de Oliveira Santos | Editora(s): Obra Independente

Título: Quelônios continentais e crocodilianos do Brasil | Autor(a): Adriana Malvasio, Arthur Felipe Ferreira de Freitas, Elizângela Silva de Brito, Fábio de Lima Muniz, Flavio de Barros Molina, Franco Leandro de Souza, Geraldo Jorge Barbosa de Moura, Henrique Caldeira Costa, Luís Antonio Bochetti Bassetti, Natália Rizzo Friol, Rafael Martins Valadão, Raissa Fries Bressan, Sabine Borges da Rocha, Samuel Campos Gomides, Thiago Costa Gonçalves Portelinha, Thiago Simon Marques | Editora(s): Obra Independente

Título: Superbactérias Resistentes a Antimicrobianos | Autor(a): Ana Paula D'Alincourt Carvalho Assef, Leticia Miranda Lery Santos, Viviane Zahner (Organizadoras) | Editora(s): Editora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

Ciências da Religião e Teologia

Título: As religiões afro-brasileiras e o mundo dos brancos: olhares, contestações, perseguições | Autor(a): Ricardo Luiz de Souza | Editora(s): Editora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (EDUTFPR)

Título: Brasil africano: orixás, sacerdotes, seguidores | Autor(a): Reginaldo Prandi | Editora(s): Pallas

Título: Café da manhã com os orixás: guia de reflexões para cada dia do ano| Autor(a): João Tokunbó Carneiro | Editora(s): Pallas

Título: Carolina Maria de Jesus: contribuições para uma teologia negra decolonial | Autor(a): Carlos Rafael Pinto | Editora(s): Contra o Vento

Título: Crentes: pequeno manual sobre um grande fenômeno | Autor(a): Guilherme Damasceno, Juliano Spyer, Raphael Khalil | Editora(s): Record

Título: Dicionário do Papa Francisco | Autor(a): Antônio Manzatto, Donizete José Xavier, José Aguiar Nobre (Organizadores) | Editora(s): Edições Fons Sapientiae

Título: Entre a beleza e a sabedoria: poesia, educação e teologia em Tomás de Aquino | Autor(a): Anderson Machado R. Alves (Organizador) | Editora(s): Dialética

Título: Escatologia cristã | Autor(a): Renato Alves de Oliveira | Editora(s): Paulinas

Título: Escravidão no Império: comentário da Epístola de Paulo e Filémon | Autor(a): Darlyson Tapajós | Editora(s): Obra Independente

Título: Teologia feminista negra: releituras da fé a partir da experiência de mulheres negras | Autor(a): Aline Frutuoso | Editora(s): Recriar

Comunicação e Informação

Título: A Editora do Passarinho: um estudo sobre o legado da editora Sabiá de Fernando Sabino e Rubem Braga | Autor(a): Rafael Fernandes Carvalho | Editora(s): Jaguatirica

Título: A razão desumana: cultura e informação na era da desinformação inculta (e sedutora) | Autor(a): Eugênio Bucci | Editora(s): Autêntica

Título: Cartografias informacionais: saberes, experiências e pesquisas em tempos de (anti)(contra)(de)colonialidade | Autor(a): Franciéle Carneiro Garcêsda-Silva, Dirnéle Carneiro Garcez, Leyde Klebia Rodrigues da Silva (Organizadoras) | Editora(s): Nyota

Título: Crime sem castigo: como os militares mataram Rubens Paiva | Autor(a): Juliana Dal Piva | Editora(s): Matrix

Título: De Milton a Millôr: a trajetória de um jornalista ipanemense, pasquiniano e sem censura | Autor(a): Andréa Cristina de Barros Queiroz | Editora(s): Appris

Título: Ética e criatividade na inteligência artificial | Autor(a): Lucia Santaella | Editora(s): Estação das Letras e Cores

Título: Glossário analítico de subculturas violentas e linguagens digitais| Autor(a): Fábio Costa Pereira | Editora(s): Obra Independente

Título: História dos jornais no Brasil: 1840-1930 | Autor(a): Matías M. Molina | Editora(s): Contexto

Título: Sobre vivência com caranguejos: entre as raízes dos manguezais e as pontes para Aracaju | Autor(a): Flávio Santana | Editora(s): Pluralidades

Título: Valongo: justiça pela memória do Cais | Autor(a): Ana Cristina Machado da Rosa (Organizadora) | Editora(s): Conselho da Justiça Federal

Direito

Título: A Democracia constitucional e seus descontentes | Autor(a): Clèmerson Merlin Clève | Editora(s): Fórum

Título: A democracia e o direito depois da pandemia | Autor(a): José Eduardo Faria | Editora(s): Perspectiva

Título: Abolicionismo penal quilombista: saberes (des)ordeiros nas encruzilhadas da criminologia afrobrasileira | Autor(a): Luciano Góes | Editora(s): Tirant lo Blanch

Título: Constitucionalismo negro: raça, cidadania e silêncios na formação da Constituição de 1891 | Autor(a): Deivide Júlio Ribeiro | Editora(s): Contracorrente

Título: E-Marketplace em contratações públicas | Autor(a): Ronny Charles Lopes de Torres | Editora(s): JusPODIVM

Título: Filosofia do processo civil: subsídios epistemológicos e pedagógicos para a compreensão e exercício da advocacia contenciosa | Autor(a): José Rogério Cruz e Tucci | Editora(s): Direito Contemporâneo

Título: Herança digital: acesso e transmissão Post Mortem dos Bens | Autor(a): Nancy Andrighi | Editora(s): JusPODIVM

Título: Mudanças climáticas e respostas jurídicas | Autor(a): Ana Maria de Oliveira Nusdeo | Editora(s): Thomson Reuters Brasil

Título: O negócio da saúde: direitos, deveres, crises e perspectivas | Autor(a): André Ramos Tavares | Editora(s): Liquet

Título: Relendo o princípio da demanda: a congruência sob o crivo da proporcionalidade processual | Autor(a): Sérgio Cruz Arenhart | Editora(s): Revista dos Tribunais

Economia

Título: A loteria do nascimento: filha do porteiro termina universidade, mas não alcança filho do rico | Autor(a): Fillipi Nascimento, Michael França | Editora(s): Jandaíra

Título: As doutrinas econômicas: tomo II: Karl Marx: a luta pela emancipação humana e a crítica da economia política (1818-1883) | Autor(a): Fabrício Augusto de Oliveira | Editora(s): Contracorrente

Título: Bolsas de estudo e evasão: avaliação de impacto exante | Autor(a): Laura Almeida Ramos de Abreu, Laura Muller Machado, Ricardo Paes de Barros, Samuel Franco | Editora(s): Autografia

Título: Celso Furtado: trajetória, pensamento e método | Autor(a): Alexandre de Freitas Barbosa, Alexandre Macchione Saes (Organizadores) | Editora(s): Autêntica

Título: Economia da previdência: teoria, desenho e avaliação | Autor(a): Ana Cristina de Souza Queiroz, Emmilly Elisabeth César Félix, Luís Eduardo Afonso, Otávio José Guerci Sidone | Editora(s): Editora da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária (FEA/USP)

Título: Fundos de investimento: um guia prático para o mercado brasileiro | Autor(a): Hudson Bessa, Marcelo Guterman (Organizadores) | Editora(s): Labrador

Título: Lei de Responsabilidade Fiscal 25 anos: reflexões legislativas e propostas de aprimoramento | Autor(a): Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle (Organizadora) | Editora(s): Senado Federal

Título: O Antropoceno e o pensamento econômico | Autor(a): José Eli da Veiga | Editora(s): Editora 34

Título: O homem cordial: Sergio Buarque de Holanda na formação e contemporaneidade do pensamento econômico brasileiro | Autor(a): André Bojikian Calixtre | Editora(s): Alameda

Título: Projeto nacional contra a quase-estagnação: juros e câmbio, para o investimento privado, e aumento do investimento público | Autor(a): Bresser Pereira | Editora(s): Contracorrente

Educação e Ensino

Título: A Faculdade de educação e a formação docente na USP | Autor(a): Bruno Bontempi Júnior, Diana Gonçalves Vidal | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo (Edusp)

Título: Carlos Roberto Jamil Cury e a educação brasileira | Autor(a): Luciano Mendes Faria Filho, Sheilla Brasileiro, Teodoro Zanardi (Organizadores) | Editora(s): Editora da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)

Título: Educação e democracia em Anísio Teixeira: pensador, gestor e estadista da educação | Autor(a): Waldeck Carneiro (Organizador) | Editora(s): Intertexto, Nitpress

Título: Estranha docência | Autor(a): André Favacho | Editora(s): Editora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Título: Infâncias outras re-existentes: reafirmando sua outra infância humana | Autor(a): Miguel G. Arroyo | Editora(s): Vozes

Título: O impacto das cotas: duas décadas de ação afirmativa no ensino superior brasileiro | Autor(a): Luiz Augusto Campos, Márcia Lima (Organizadores) | Editora(s): Autêntica

Título: Pedagogia socialista: contribuições para a formação de jovens infratores | Autor(a): Julio Cesar Francisco | Editora(s): Editora Autores Associados, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp)

Título: Pedagogias emergentes: princípios e práticas | Autor(a): Emerson Augusto de Medeiros, Jefferson da Silva Moreira, Maria Amélia Santoro Franco (Organizadores) | Editora(s): Cortez

Título: Por um currículo sem fundamentos | Autor(a): Alice Casimiro Lopes | Editora(s): Cortez

Título: Raymond Williams e Educação | Autor(a): Alexandro Henrique Paixão | Editora(s): Editora da Unicamp

Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional

Título: A arte da longevidade: seu guia prático para o bem-estar total da mente e do corpo | Autor(a): Rodrigo Perez | Editora(s): Gaia

Título: Além do treino: como servir, inspirar e transformar vidas com corpo e alma | Autor(a): Thiago Passarella | Editora(s): Obra Independente

Título: Atlas da extensão universitária no Brasil: pessoa com deficiência e a educação física | Autor(a): Ciro Winckler, Gustavo dos Santos Rosa, Otávio Luis Piva da Cunha Furtado (Organizadores) | Editora(s): Paradesporto Brasil + Acessível

Título: Conexões entre universidade e sociedade: projetos comunitários em educação física | Autor(a): Solange Lurdes Wüst Zibetti, Sybelle Regina Carvalho Pereira | Editora(s): Appris

Título: Educação física, esporte e inclusão | Autor(a): Edison Duarte, Isabella dos Santos Alves, Larissa de Oliveira e Silva, Maria Luíza Tanure Alves, Náthali Fernanda Feliciano | Editora(s): Papirus

Título: Envelhecimento saudável da mulher: perspectivas biológicas, funcionais, sociais, abordagens interdisciplinares e práticas integrativas | Autor(a): Gisela Rosa Franco Salerno (Organizadora) | Editora(s): Mackenzie

Título: Modelo de trabalho: a jornada de um treinador no futebol profissional no Brasil | Autor(a): Eduardo Barroca, Roberto Maleson | Editora(s): Obra Independente

Título: Pesquisadoras: transgredindo a hegemonia acadêmica | Autor(a): Anna Carolina Souza, Gabriela Conceição de Souza, Rayná Brum Pinto (Organizadoras) | Editora(s): CRV

Título: Reabilitação paliativa: terapia ocupacional e interprofissionalidade | Autor(a): Cristiane Aparecida Gomes-Ferraz, Gabriela Rezende, Marysia Prado de Carlo (Organizadoras) | Editora(s): Summus Editorial

Título: Saúde proativa: autocuidado para um corpo e uma mente saudáveis | Autor(a): Wilson Garves | Editora(s): Senac São Paulo

Enfermagem, Farmácia, Saúde Coletiva e Serviço Social

Título: "Diga trinta e três": histórias (in)separáveis de cuidado, educação e saúde | Autor(a): Cesar Augusto O. Favoreto, Eloisa Grossman, Ivan Carlos Ferreira Antonello | Editora(s): Editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (EDUERJ)

Título: A institucionalização da fitoterapia pública brasileira: identidade e legitimidade em torno do conceito de tradicionalidade | Autor(a): Pedro Crepaldi Carlessi | Editora(s): Hucitec

Título: Cosmetologia clínica e cuidado farmacêutico para a saúde da pele | Autor(a): Gislaine Ricci Leonardi, Mariane Massufero Vergilio | Editora(s): Editora da Unicamp

Título: Exposição humana a agrotóxicos: problema de saúde coletiva e atuação do SUS | Autor(a): Herling Gregorio Aguilar Alonzo | Editora(s): Pontes Editores

Título: Fitoterapia: da ancestralidade à atualidade científica | Autor(a): João Paulo Viana Leite | Editora(s): Editora da Universidade Federal de Viçosa (UFV)

Título: Gaslighting médico: entre a vida e a morte | Autor(a): Victória Fernandes Carneiro | Editora(s): Appris

Título: Justiça reprodutiva: desafios interseccionais na saúde coletiva | Autor(a): Elaine Reis Brandão, Laura Lowenkron, Rosamaria Giatti Carneiro (Organizadoras) | Editora(s): Editora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

Título: Nas esquinas do cuidado: Bendra Lee e a redução de danos | Autor(a): Julia Bueno | Editora(s): Telha

Título: Proteção de dados pessoais nos serviços de saúde digital | Autor(a): Mariana Martins de Carvalho, Olívia Bandeira, Rodrigo Murtinho (Organizadores) | Editora(s): Edições Livres

Título: Trabalho, saúde, educação e envelhecimento das pessoas negras no Brasil | Autor(a): Jonorete de Carvalho Benedito, Sálvea de Oliveira Campelo e Paiva (Organizadoras) | Editora(s): Editora da Universidade de Pernambuco (EDUPE)

Engenharias

Título: A engenharia na história e histórias de um engenheiro: e histórias de um engenheiro | Autor(a): Sérgio Rolim Mendonça | Editora(s): Labrador

Título: A Fantástica Revolução dos 100 dias: o caminho para obter resultados efetivos no curto prazo, através da participação e desenvolvimento contínuo das pessoas | Autor(a): Rogério Glaser Prado | Editora(s): Dialética

Título: Biodiesel e renda camponesa: o algoritmo da despossessão | Autor(a): José Antônio Lobo dos Santos | Editora(s): Editora da Universidade Federal da Bahia (Edufba)

Título: Educação em Engenharia Química no Brasil: ENBEQ 2023 | Autor(a): Édler Lins de Albuquerque, Márcio André Fernandes Martins (Organizadores) | Editora(s): Open Access

Título: Fundamentos de projeto de veículos aéreos nãotripulados | Autor(a): Felipe Oliveira e Silva | Editora(s): Editora da Universidade Federal de Lavras (UFLA)

Título: Introdução à mecânica dos fluidos | Autores(a): Domisley Dutra Silva, Elaine Maria Cardoso, Jeferson Diehl de Oliveira, João Batista Campos Silva | Editora(s): Open Access

Título: Mecânica geral: mecânica técnica | Autor(a): José Raimundo da Luz | Editora(s): JR

Título: Semicondutores e microeletrônica no Brasil: história, estratégias e perspectivas | Autores(a): Mariana Amorim Fraga, Nasser Mahmoud Hasan | Editora(s): Mackenzie

Título: Sustentabilidade na prática: estratégias e competitividade | Autores(a): Alaercio Nicoletti Junior, André Luís Helleno, Maria Célia de Oliveira (Organizadores) | Editora(s): Mackenzie

Título: Usinas Fotovoltaicas Flutuantes: Projetos-piloto: laboratórios a céu aberto | Autores(a): Emerson L. Alberti, Kleber Franke Portella | Editora(s): Dialética

Filosofia

Título: A Filosofia Expressiva de Leibniz | Autor(a): Tessa Moura Lacerda | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo (Edusp)

Título: A lógica do debate: uma interpretação da dialética aristotélica nos Tópicos | Autor(a): Fernando Martins Mendonça | Editora(s): Editora da Universidade Federal de Uberlândia (EDUFU)

Título: Contínuo e contingência 2: Leibniz e a máquina do mundo | Autor(a): Vivianne de Castilho Moreira | Editora(s): Kotter Editorial

Título: Empirismo hermenêutico: para além de A filosofia a partir de seus problemas | Autor(a): Mario Ariel González Porta | Editora(s): Edições Loyola

Título: Felicidade prisioneira: ensaio de filosofia moral | Autor(a): Marcelo Perine | Editora(s): Editora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPRESS)

Título: Galileu e a Arquitetura do Inferno de Dante | Autor(a): Pablo Rubén Mariconda | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo (Edusp), Scientiae Studia

Título: Gestos curatoriais: Duchamp e Malraux | Autor(a): Luiz Camillo Osório | Editora(s): PUC-Rio, Numa Editora

Título: Os conceitos da natureza: ideia e experiência nos sistemas de Schelling e Humboldt | Autor(a): Samarone Marinho | Editora(s): 7 Letras

Título: Por que filosofia? | Autor(a): Marilena Chaui | Editora(s): Gen - LTC

Título: Republicana | Autor(a): Sérgio Cardoso | Editora(s): Editora 34

Geografia e Geociências

Título: A Geopolítica do Século XXI: ordem e desordem no sistema internacional | Autor(a): Wanderley Messias da Costa | Editora(s): Consequência

Título: A Periferia Urbana na cidade em fragmentação socioespacial | Autor(a): Maria Encarnação Beltrão Sposito (Organizadora) | Editora(s): Consequência

Título: A produção da fábula do agronegócio no Brasil: novas e velhas faces da dependência | Autor(a): Denise Elias | Editora(s): Letra Capital Editora

Título: Atlas da Amazônia brasileira: um retrato abrangente e atual da Amazônia brasileira com mais de 300 mapas e ilustrações | Autor(a): Clovis Luciano Teixeira | Editora(s): Obra Independente

Título: Atlas da bioeconomia inclusiva na Amazônia: informações e análises sobre realidades diferenciadas para subsídio a ações em sociobioeconomia | Autor(a): Roberto Porro (Organizador) | Editora(s): Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

Título: Cartografia geológica e geoética | Autor(a): Ana Virgínia Alves de Santana, Simone Cerqueira Pereira Cruz (Organizadoras) | Editora(s): Federação Brasileira de Geólogos (Febrageo)

Título: Explorando a Terra na educação básica: vol. 3 | Autor(a): Celso Dal Ré Carneiro (Organizador) | Editora(s): Obra Independente

Título: Extremos hidrológicos | Autor(a): Ana Paula Fioreze, Alexandre Abdalla Araujo, Anderson Luis Ruhoff, Arthur Kolling Neto, Fernando Mainardi Fan, Gabriel Matte Rios Fernandez, Hugo de Oliveira Fagundes, Ingrid Petry, João Paulo Lyra Fialho Brêda, Júlia Brusso Rossi, Leonardo Laipelt dos Santos, Pedro Torres Miranda, Rodrigo Cauduro Dias de Paiva, Saulo Aires de Souza, Walter Collischonn, Wilany Rodrigues Galvão Alves (Organizadores) | Editora(s): Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH)

Título: Geografias negras do genocídio negro brasileiro: enfrentamentos à antinegritude | Autor(a): Denílson Araújo de Oliveira | Editora(s): Consequência

Título: Geometrias de poder do narcotráfico na Amazônia: escalas, territórios e redes | Autor(a): Aiala Colares Oliveira Couto | Editora(s): Appris

História e Arqueologia

Título: A desconstrução do esquecimento em contexto de conflito socioambiental | Autor(a): Luana Carla Martins Campos Ankiruli | Editora(s): Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Título: Devoções apropriadas: dilapidação e retorno do patrimônio sacro de Minas Gerais | Autor(a): Thales Vargas Gayean | Editora(s): Appris

Título: Irmãs do Atlântico: escravidão e espaço urbano no Rio de Janeiro e em Havana 1763-1843 | Autor(a): Ynaê Lopes dos Santos | Editora(s): Civilização Brasileira

Título: Nunca mais: os bastidores da maior denúncia contra a tortura já feita no Brasil | Autor(a): Camilo Vannuchi | Editora(s): Discurso Direto

Título: Policiar no tempo da escravidão: a construção da segurança pública no Brasil do século XIX | Autor(a): Larissa Biato de Azevedo | Editora(s): Editora da Universidade Federal de São Carlos (EdUFSCar)

Título: Quando arrebentam os nós: histórias de homens e mulheres enredados pelo tráfico interno (1850-1888) | Autor(a): Joice Fernanda de Souza Oliveira | Editora(s): Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp)

Título: Sinhás pretas, damas mercadoras: as pretas-minas nas cidades do Rio de Janeiro e de São João Del Rey (1700-1850) | Autor(a): Sheila de Castro Faria | Editora(s): Cosac

Título: Uma formidável multidão: a política indígena e a autonomia Mbayá2025 -Guaicuru na construção da fronteira no Alto Paraguai (final do século XVIII) | Autor(a): Francieli Aparecida Marinato | Editora(s): Appris

Título: Uma história da velhice no Brasil | Autor(a): Mary Del Priore | Editora(s): Vestígio

Título: Viajantes de saia: gênero, literatura e viagem em Adèle ToussaintSamson e Nísia Floresta (Europa e Brasil, século XIX) | Autor(a): Ludmila de Souza Maia | Editora(s): Cosac

Letras, Linguística e Estudos Literários

Título: A cidade fala: memórias, linguagens e resistências | Autor(a): Adriana Carvalho Lopes, Branca Falabella Fabrício, Bruno Coutinho de Souza Oliveira (Organizadores) | Editora(s): Mórula Editorial

Título: A fina lâmina da palavra | Autor(a): Leda Maria Martins | Editora(s): Cobogó

Título: Crítica insubmissa | Autor(a): Beatriz Resende | Editora(s): Mapa Lab

Título: Infraturas: cultura e contracultura no Brasil | Autor(a): Fred Coelho | Editora(s): Cobogó

Título: Na ponta da língua: O nosso português da cabeça aos pés | Autor(a): Caetano W. Galindo | Editora(s): Companhia das Letras

Título: O losango negro: Mário de Andrade, intérprete do Brasil | Autor(a): Angela Teodoro Grillo | Editora(s): Cobogó

Título: Palavra e imagem na arte contemporânea: usos do vídeo e do arquivo | Autor(a): Carla Miguelote | Editora(s): NAU

Título: Presente do acaso: um ensaio biográfico sobre Silviano Santiago | Autor(a): João Pombo Barile | Editora(s): Autêntica

Título: Saídas da poesia: da contrapoesia às poéticas da resposta | Autor(a): Marcos Antônio Siscar | Editora(s): 7 Letras

Título: Viagem do recado: Música e literatura | Autor(a): José Miguel Wisnik | Editora(s): Companhia das Letras

Matemática, Probabilidade e Estatística

Título: A geometria dos espaços vetoriais: uma visão geométrica da álgebra linear | Autor(a): Leonardo Meireles Câmara | Editora(s): LF Editorial

Título: Amostragem: teoria e aplicações | Autor(a): Alan Ricardo da Silva | Editora(s): Clube de Autores

Título: Equações fracionárias: métodos analíticos e numéricos | Autor(a): Edmundo Capelas de Oliveira, Noemi Zeraick Monteiro, Rubens de Figueiredo Camargo | Editora(s): SBM

Título: Estatística, probabilidade e aprendizado de máquina: com aplicações em negócios em prática python | Autor(a): Mairon Cesar Simões Chaves | Editora(s): Obra Independente

Título: Estruturas algébricas: um primeiro curso | Autor(a): Vandenberg Lopes Viera | Editora(s): LF Editorial

Título: Fundamentos de matemática para biociências | Autor(a): Marcos Farina, Simão Coutinho de Albuquerque Neto | Editora(s): Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Título: Introdução aos sistemas dinâmicos | Autor(a): Yuri Lima | Editora(s): SBM

Título: Teoria dos conjuntos: uma introdução maliciosa | Autor(a): Renan Maneli Mezabarba | Editora(s): LF Editorial

Título: Teoria dos jogos combinatórios em Grafos | Autor(a): Nicolas A. Martins, Nicolas Nisse, Rudini M. Sampaio, Samuel N. Araújo | Editora(s): Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA)

Título: Teoria dos números: uma abordagem didática com aplicações à criptografia | Autor(a): Renato Beninelo Bortolatto | Editora(s): Editora da Unicamp

Medicina

Título: CBO: miopia | Autor(a): Paulo Augusto de Arruda Mello, Sung Eun Song Watanabe, Wallace Chamon | Editora(s): Guanabara Koogan

Título: Condutas Ambulatoriais na Pediatria | Autor(a): Mariana Godoy Leite, Roberto Guimarães Rolla, Talitah Michel Sanchez (Organizadores) | Editora(s): Ciências Médicas

Título: Desenvolvendo o raciocínio clínico: casos em medicina de família e comunidade | Autor(a): Dannielle Fernandes Godoi, Mariana Maleronka Ferron, Patrícia Sampaio Chueiri (Organizadores)| Editora(s): Artmed

Título: Do achado ao laudo: estratégias de diagnóstico por imagem em endometriose | Autor(a): Ana Luiza Santos Marques (Organizadora) | Editora(s): Conexão Editora

Título: Neurodesenvolvimento e seus transtornos | Autor(a): Julio Santos, Marco Antonio Arruda, Marcelo Masruha, Renato Arruda | Editora(s): Neurowiser Publishing

Título: Raciocínio Clínico em neurologia | Autor(a): Elisabete Castelon Konkiewitz | Editora(s): Atheneu

Título: Saúde de pessoas transgênero: práticas multidisciplinares | Autor(a): Leonardo Azevedo Alvares, Lívia Marcela dos Santos | Editora(s): Manole

Título: Semiologia pediátrica: recém-nascido ao adolescente | Autor(a): Clovis Artur Almeida da Silva, Filumena Maria da Silva Gomes, Magda CarneiroSampaio, Sandra Josefina Ferraz Ellero Grisi, Vicente Odone Filho, Werther Brunow de Carvalho (Organizadores) | Editora(s): Manole

Título: Tratado brasileiro de medicina e saúde sexual | Autor(a): Alexandre Hohl, Barbara Lucena, Catarina de Moraes Braga, Felipe Fakhouri, Gustavo Marquesine Paul, Leonardo Seligra Lopes (Organizadores) | Editora(s): Dilivros

Título: Tratado de neurocirurgia pediátrica | Autor(a): Eduardo Jucá, Marcos Devanir Silva da Costa, Sergio Cavalheiro | Editora(s): Thieme Revinter

Psicologia e Psicanálise

Título: Análise | Autor(a): Vera Iaconelli | Editora(s): Zahar

Título: Cidades alagadas, mentes inundadas | Autor(a): Katya de Azevedo Araújo, Patricia Rivoire Menelli Goldfeld (Organizadoras)| Editora(s): Blucher

Título: Ferenczi pelo Brasil: rupturas, fragmentações e mutualidade | Autor(a): Daniela Romão Barbuto Dias, Eduardo Medeiros, Maria Nilza Campos, Renata Mello, Renata Udler Cromberg (Organizadores) | Editora(s): Blucher

Título: Memória, sujeito e cultura | Autor(a): Silvia Laurentino | Editora(s): Blucher

Título: O antirracismo escrevendo histórias no movimento psicanalítico: a força transformadora dos coletivos | Autor(a): Bryan Menger dos Santos, Ignácio Alves Paim Filho, Júlia Schneider Protas, Larissa Brasil Ullrich, Mara Cristina Corrêa Floriano, Tânia Nara Carvalhal Israel (Organizadores) | Editora(s): Blucher

Título: Psicanálise e democracia: interlocuções entre clínica, política e cultura | Autor(a): Gisele Papeti, Helenice Oliveira Rocha (Organizadoras) | Editora(s): Blucher

Título: Psicanálise nas margens do Xingu: histórias clínicas dos refugiados de Belo Monte | Autor(a): Luciana Guarreschi | Editora(s): Blucher

Título: Sexualidade: o tumulto das diferenças | Autor(a): Ana Clara Duarte Gavião, Ana Cláudia Zuanella, Silvana Torres (Organizadoras) | Editora(s): Blucher

Título: Sofrimento não é doença | Autor(a): Daniel Martins de Barros | Editora(s): Sextante

Título: Um elogio à tristeza | Autor(a): Alexandre Patricio de Almeida | Editora(s): Record

EIXO PRÊMIOS ESPECIAIS

Divulgação Científica

Título: A ciência da gestação: passado, presente e futuro | Autor(a): Rossana Soletti | Editora(s): Zahar

Título: A ciência encantada de Jurema: como uma raiz da caatinga uniu indígenas e africanos na resistência anticolonial e hoje inspira pesquisas psicodélicas | Autor(a): Marcelo Leite | Editora(s): Fósforo

Título: A descoberta dos números: uma aventura matemática| Autor(a): Marcelo Viana, Rafael Sica | Editora(s): Tinta-da-China Brasil

Título: As donzelinhas e os dragões do reino aquático | Autor(a): Ana Paula Brito, Jeane Nascimento, Neusa Hamada, Renato Martins, | Editora(s): Editora do Instituto Nacional de

Pesquisas da Amazônia (INPA)

Título: Cosmologias e cosmopolíticas afropindorâmicas | Autor(a): Alan AlvesBrito | Editora(s): Marcavisual

Título: Guia de conduta para mulheres bravas | Autor(a): Marina Jerusalinsky | Editora(s): Orlando

Título: Memórias do Cacique: Raoni M?tyktire | Autor(a): Raoni M?tyktire | Editora(s): Companhia das Letras

Título: O sentido do olfato | Autor(a): Vanessa Castello B. Pereira (Organizadora) | Editora(s): Sisko Editora

Título: Omodé e Curumim: infâncias indígenas e afrobrasileiras | Autor(a): Rosiane Rodrigues| Editora(s): Santillana Educação

Título: Pterossauros do Brasil: um tesouro da nossa pré-história até agora escondido de todos os brasileiros | Autor(a): Luiz Eduardo Anelli, Julio Lacerda | Editora(s): Peirópolis

Ilustração e Infografia

Título: Amigos da Ciência 2: história do nosso planeta | Ilustrador(a): Carlos Ruas, Gui Bon | Editora(s): Ruas

Título: Animais Pré-Históricos do Brasil: o guia ilustrado | Ilustrador(a): Felipe Alves Elias | Editora(s): Obra Independente

Título: Castanheira: uma gigante amazônica | Ilustrador(a): Will Cavalcante | Editora(s): Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

Título: Cordel CaveRNas | Ilustrador(a): Rafael Limaverde | Editora(s): Instituto Chico Mendes (ICMBio)

Título: Crescimento - aventura | Ilustrador(a): Bruna Martins | Editora(s): Santillana Educação

Título: Essenciais: uma cartilha sobre plantas, parte I | Ilustrador(a): Ana Beatriz de Lima Santos | Editora(s): Obra Independente

Título: Mona Cagarras: guia ilustrado da flora símbolo do arquipélago | Ilustrador(a): Luiz Berri | Editora(s): Telha

Título: No princípio do mundo | Ilustrador(a): Luciano Tasso | Editora(s): Estraladabão

Título: O fantástico mundo microscópico das doenças de pele | Ilustrador(a): Luciane Stocco | Editora(s): Obra Independente

Título: Zooplâncton: a vida invisível na água doce | Ilustrador(a): Renata Ramos | Editora(s): Obra Independente

Tradução

Título: A face leste do Hélicon | Tradutor(a): Pedro Barbieri | Editora(s): Mne¯ma

Título: A Longa Revolução | Tradutor(a): Ugo Rivetti | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo (Edusp) T

Título: A obra de François Rabelais e a cultura popular na Idade Média e no Renascimento| Tradutor(a): Ekaterina Vólkova Américo, Sheila Grillo| Editora(s): Editora 34

Título: Água escura: vozes de dentro do véu| Tradutor(a): André Capilé, Floresta, Nina Rizzi | Editora(s): Fósforo

Título: Dicionário de argumentação: uma introdução aos estudos da argumentação | Tradutor(a): Eduardo Lopes Piris, Rubens DamascenoMorais| Editora(s):Contexto

Título: Fédon ou sobre a alma / Platão | Tradutor(a): Gabriele Cornelli | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Milton | Tradutor(a): Juliana Steil | Editora(s): Editora Universidade de Brasília (UNB)

Título: Montaigne epistolar: correspondência completa de Michel de Montaigne | Tradutor(a): Celso Martins Azar Filho, Rafael Viegas | Editora(s): Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Título: São Manuel Bueno, mártir, e mais três histórias | Tradutor(a): Gênese Andrade | Editora(s): Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Título: Sonetos completos | Tradutor(a): Ricardo Sobreira | Editora(s): Viseu