Até quando vai o frio em São Paulo?

A cidade de São Paulo ainda deve enfrentar mais dois dias de madrugadas frias antes da chegada de uma sequência de tardes mais quentes. A previsão indica que a massa de ar frio começa a perder força a partir de quinta-feira, 16, quando as máximas voltam a subir trazendo um fim de semana que deve ser marcado por tempo firme.

A madrugada desta terça-feira, 14, foi mais uma de frio intenso na capital paulista. A temperatura média mínima registrada foi de 9,2°C, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura. Durante a tarde, os termômetros não devem passar dos 17°C. Apesar de períodos de sol entre muitas nuvens, a sensação de frio deve persistir ao longo do dia.

Diante das baixas temperaturas, a Defesa Civil da capital mantém o estado de alerta para frio intenso, decretado no último domingo, 12.

Segundo o CGE, a massa de ar frio continuará influenciando o tempo na cidade ao longo da quarta-feira. A madrugada deve voltar a registrar temperaturas próximas dos 9°C, enquanto a máxima prevista é de 21°C. No fim da noite, há possibilidade de formação de nevoeiro em pontos isolados.

A mudança mais significativa deve ocorrer na quinta-feira, 16. Embora o amanhecer ainda seja frio, com temperaturas entre 9°C e 10°C, a diminuição da nebulosidade ao longo do dia favorecerá uma elevação mais acentuada dos termômetros. A máxima prevista é de 25°C.

A tendência é de que o aquecimento continue nos dias seguintes. Segundo a Meteoblue, a sexta-feira deve ter predomínio de sol e temperaturas entre 11°C e 26°C. No sábado, a previsão indica mínima de 12°C e máxima de 26°C. Já no domingo, os termômetros devem variar entre 13°C e 26°C, mantendo o tempo firme e sem previsão de chuva.

Além da elevação gradual das temperaturas, a expectativa é de continuidade do tempo seco. De acordo com o CGE, julho acumula até o momento 6,6 milímetros de chuva na capital, o equivalente a cerca de 16% da média histórica para o mês, de 40,7 milímetros. A previsão é de que esse cenário permaneça nos próximos dias.