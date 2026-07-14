Entenda a polêmica envolvendo Antonela Braga e Rafaella Justus

Antonela Braga se envolveu em mais uma polêmica nas redes sociais, desta vez com Rafaella Justus.

Tudo começou quando a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus apareceu em fotos ao lado da influenciadora Julia Pimentel, com quem Antonela já brigou. Após a aparição, a influenciadora publicou um vídeo para desabafar sobre amizades, o que os seguidores interpretaram como uma indireta para Rafaella.

Na publicação, Antonela conta que nasceu e cresceu em Minas Gerais e, ao se mudar para o Rio de Janeiro, sentiu uma necessidade de ser aceita e ter amigos já que não se sentia amada na sua cidade natal. "Às vezes, a pessoa nem era minha amiga, mas eu queria mostrar que era", contou.

Ela falou que hoje tem grandes amigas que "tomam suas dores" e que aprendeu a distinguir quem realmente são seus amigos. "Hoje em dia estou muito feliz com meu ciclo de amizades", disse ao explicar que refletiu muito para entender quem realmente é seu amigo e lhe quer bem e "quem finge que quer seu bem e quer seu mal".

"Comecei a realmente perceber quem está ali por mim e quem não está", disse, aconselhando seus seguidores a aprenderem a diferenciar quem "realmente torce e vibra por você."

Além do conteúdo do vídeo, a influenciadora curtiu comentários com mensagens relacionadas a amizades e conflitos entre amigos, o que foi interpretado pelo público como possíveis indiretas direcionadas a Rafaella.

Em meio à repercussão, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus curtiu um comentário que dizia "A Rafa é literalmente a pessoa que não tem briga com ninguém". E até a mãe dela saiu em sua defesa.

"Eu não tenho inimigos, acho que minha filha tem a quem puxar... A briga dos outros é dos outros", comentou a apresentadora na página Segue a Cami. "Eu tenho amizade com todos e, se eles não se gostam, não é problema meu! Amo fazer amizades e a Rafa é igual."

Fabiana Justus, irmã de Rafaella, também falou sobre a suposta indireta. "Talvez a pergunta não seja por que tantas pessoas se afastam, mas por que isso continua se repetindo. Às vezes, a resposta começa na autorreflexão", escreveu ela.

Entenda como começou a desavença entre Antonela e Julia

Antonela Braga teria supostamente desgostado do encontro entre Rafaella e Julia por já ter se envolvido em uma briga com a também influenciadora no passado.

A desavença entre as duas começou pouco antes de uma viagem de influenciadores para Gramado (RS), no ano passado, quando Liz Macedo participou de um podcast e contou que havia brigado com o namorado por ciúmes de uma menina que "dava mais atenção para meninos".

Os internautas passaram a apontar que a indireta era para Antonela que, durante a viagem, aparecia isolada do restante do grupo, formado por Julia Pimentel, Duda Guerra, Liz Macedo e outros criadores de conteúdo.

Ao voltar da viagem, Antonela confirmou os boatos e Julia respondeu dizendo que decidiu se afastar porque Antonela teria tentado se aproximar de Cauã Souza, seu namorado.

Na ocasião, Antonela negou as acusações e a história ganhou ainda mais repercussão quando os outros envolvidos na história como Liz Macedo e Duda Guerra (na época, namorada de Benício, filho de Angélica e Luciano Huck), também se pronunciaram dando suas versões.