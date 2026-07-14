Cidade de Deus vai ser palco de feira de serviços gratuitos

Rio - Moradores da Cidade de Deus, na Zona Sudoeste, poderão acessar gratuitamente serviços de saúde, assistência social, empregabilidade e lazer neste sábado (18), das 10h às 14h. As atividades fazem parte da feira "Iguá Rio Com Você", que será realizada na Praça do Lazer.



A ação é promovida pela concessionária em parceria com órgãos públicos, instituições sociais e empreendedores locais. Além do atendimento ao cidadão, o evento contará com emissão de documentos e atividades educativas.

"Nosso compromisso vai além da prestação de serviço de saneamento básico. Queremos estar cada vez mais próximos das comunidades onde atuamos, gerando oportunidades e contribuindo para a qualidade de vida e o desenvolvimento de toda a região", ressalta o diretor-geral da Iguá Rio, Flavio Vaz.

Saúde e Assistência Social



Na área da saúde, o Centro Municipal de Saúde (CMS) Hamilton Land oferecerá vacinação e orientações sobre prevenção de doenças. Já o Centro de Apoio Educação e Saúde Comunitária (CAESC) realizará a aferição de pressão arterial e o encaminhamento para a isenção na segunda via da carteira de identidade.



O CRAS Elis Regina prestará orientações sobre benefícios sociais e outros serviços assistenciais. A Fundação Leão XIII também estará presente, disponibilizando a isenção de taxas para a habilitação de casamento e para a emissão de segundas vias de documentos, como RG e certidões de nascimento, casamento e óbito.



Emprego e Serviços

Quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho poderá cadastrar o currículo no banco de talentos da Iguá Rio. A concessionária também dará orientações sobre a Tarifa Social, benefício que concede desconto na conta de água. A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda também participará com atendimento voltado ao emprego.



A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) oferecerá serviços de massagem e limpeza de pele, enquanto a Secretaria Municipal de Inclusão promoverá uma roda de conversa sobre autismo.



Cultura e Lazer

A programação inclui oficinas de brinquedos com materiais recicláveis, apresentações de balé e de percussão, aula de boxe para crianças e adolescentes, além de recreação infantil. Empreendedores da Cidade de Deus também participarão do evento oferecendo serviços de barbeiro, trancista e distribuição de algodão-doce e pipoca.

Serviço



Feira de serviços "Iguá Rio Com Você"

Data: sábado, 18 de julho de 2026

Horário: das 10h às 14h

Local: Praça do Lazer – Rua Israel, 129, Cidade de Deus



*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral