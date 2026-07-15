Armas exibidas em rede social

As investigações identificaram a atuação da facção e sua influência sobre crimes patrimoniais. As apurações apontaram ainda que o grupo mantém estrutura organizada e fortemente armada, voltada ao tráfico de drogas, ao controle territorial e à proteção de seus integrantes, usando criminosos armados para vigiar pontos de venda de drogas e controlar os acessos às comunidades.

Os policiais também identificaram publicações em redes sociais nas quais os criminosos exibiam armas de fogo, drogas, rádios comunicadores e símbolos ligados ao Comando Vermelho.